Сб, 2.09.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Власти Тарту намерены ввести ограничения на время продажи алкоголя в барах

rus.postimees.ee
Facebook Twitter
Comments
Пьяный мужчина в баре. Снимок иллюстративный.
Пьяный мужчина в баре. Снимок иллюстративный. Фото: Motortion Films/Shutterstock

Власти Тарту намерены установить ограничения на время розничной продажи алкоголя в барах, пишет Rus.ERR.

На улице Юликооли, где самая большая концентрация ночных клубов в центре города, полиции часто приходится решать конфликты, возникающие ранним утром между любителями спиртных напитков. Полиция отмечает, что число вызовов не сократилось и летом.

В горуправе считают, что ограничение продажи алкоголя по времени могло бы повысить безопасность на улицах города.

«Если говорить о возможности введения ограничений продажи по времени, то оно распространялось бы на все заведения, вне зависимости от формы деятельности. Это было бы общее правило», - считает вице-мэр Тарту Раймонд Тамм.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх