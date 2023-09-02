Власти Тарту намерены ввести ограничения на время продажи алкоголя в барах

На улице Юликооли, где самая большая концентрация ночных клубов в центре города, полиции часто приходится решать конфликты, возникающие ранним утром между любителями спиртных напитков. Полиция отмечает, что число вызовов не сократилось и летом.

В горуправе считают, что ограничение продажи алкоголя по времени могло бы повысить безопасность на улицах города.