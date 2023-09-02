Власти Тарту намерены ввести ограничения на время продажи алкоголя в барах

Власти Тарту намерены установить ограничения на время розничной продажи алкоголя в барах, пишет Rus.ERR.
На улице Юликооли, где самая большая концентрация ночных клубов в центре города, полиции часто приходится решать конфликты, возникающие ранним утром между любителями спиртных напитков. Полиция отмечает, что число вызовов не сократилось и летом.
В горуправе считают, что ограничение продажи алкоголя по времени могло бы повысить безопасность на улицах города.
«Если говорить о возможности введения ограничений продажи по времени, то оно распространялось бы на все заведения, вне зависимости от формы деятельности. Это было бы общее правило», - считает вице-мэр Тарту Раймонд Тамм.