Рейтинги: Партия реформ сохраняет лидерство, EKRE постепенно наращивает поддержку

Согласно последнему опросу, проведенному социологической фирмой Norstat, Партия реформ по-прежнему возглавляет рейтинг политических сил, но отрыв от находящейся на второй строчке EKRE сохраняется минимальным.
Согласно свежим данным, 25,3% опрошенных поддерживают Партию реформ, 24% - оппозиционную Консервативную народную партию Эстонии (EKRE) и 17,5 – Центристскую партию.
Партия реформ продолжает лидировать, причем за последние недели ее поддержка существенно не изменилась. Находящаяся на втором месте EKRE за последние четыре недели прибавила два процентных пункта. Поддержка Центристской партии, занимающей третье место, в настоящее время остается стабильной. Отрыв Партии реформ от EKRE составляет 1,3 процентных пункта, а Центристская отстает от EKRE на 6,5 процентных пункта.
За тройкой лидеров следуют оппозиционная партия «Отечество» (11%), а также входящие в коалицию Социал-демократическая партия (9,7%) и «Ээсти 200» (7,8%).
Партии правящей коалиции поддерживают 42,8% респондентов, а оппозиционные - 52,5%.