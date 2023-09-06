Рейтинги: Партия реформ сохраняет лидерство, EKRE постепенно наращивает поддержку

Партия реформ продолжает лидировать, причем за последние недели ее поддержка существенно не изменилась. Находящаяся на втором месте EKRE за последние четыре недели прибавила два процентных пункта. Поддержка Центристской партии, занимающей третье место, в настоящее время остается стабильной. Отрыв Партии реформ от EKRE составляет 1,3 процентных пункта, а Центристская отстает от EKRE на 6,5 процентных пункта.