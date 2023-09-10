ВИДЕО ⟩ Ратас: если Кылварт хочет попросить совета, я готов им поделиться

- Что будет с партией завтра?

- Завтра начинается осенняя сессия Рийгикогу. Вопросов будет достаточно много, и в политическом плане Эстония находится в сложной ситуации,

В партии новый председатель, я его поздравляю, желаю сил новому руководству. Теперь новый председатель должен сохранить подчерк партии.

- Известно, что есть люди, которым эта победа не понравилась. Кылварт сказал, что сделает все возможное, чтобы привлечь этих людей на свою сторону. Можно ли убедить всех?

- Это всегда зависит от конкретного человека. Я хочу, чтобы мы оставили в прошлом напряженность и противоречия. Чтобы завтра мы могли идти вперед и идти увереннее. Это очень важно для того, чтобы партия снова стала единой.

- Вы также говорили ранее, что если видите, что партия движется в направлении, которое не приносит ей пользы, вы также будете действовать. Каких подводных камней следует избегать новому председателю?

- Безусловно, очень крепкая связь с однопартийцами - я советую это делать. Если он захочет спросить совета, я, конечно, готов его дать. Что касается программы и платформы партии - в конце концов, это наш основополагающий документ, и мы должны от него отталкиваться.

- Как Вы относитесь к новому составу правления? Много ли там единомышленников? Как вы там справитесь?