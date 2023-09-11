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Депортированный из Эстонии организатор «Бессмертного полка» не смог оспорить решение полиции

rus.postimees.ee
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Фото депортации Алексея Есакова
Фото депортации Алексея Есакова Фото: Департамент полиции безопасности

Гражданину России Алексею Есакову не вернут вид на жительство, которого его лишили весной 2022 года.

Государственный суд Эстонии не принял в производство кассационную жалобу пророссийского активиста и гражданина РФ Алексея Есакова, тем самым завершив спор депортированного с властями. Об этом 11 сентября сообщает ERR.

О выдворении Есакова Департамент полиции безопасности сообщил в начале мая 2022 года.

«Неспровоцированной войне России с Украиной предшествовало систематическое и длительное разжигание ненависти. Мы очень серьезно относимся к этой угрозе. Сегодня Эстония выслала гражданина России и давнего провокатора Алексея Есакова», - сообщили полтора года назад в КаПо.

Тогда же делом Алексея Есакова были обеспокоены сотрудники посольства России в Эстонии, о чем они писали письма в Министерство иностранных дел республики.

Один из лидеров эстонских шествий «Бессмертного полка» в своих жалобах требовал отменить решение Департамента полиции и пограничной охраны (PPA), по которому его вид на жительство был аннулирован. Однако в конце июня 2023 года Таллиннский окружной суд оставил в силе еще прошлогоднее решение административного суда лишить Есакова его вида на жительство в Эстонии.

Летом суд пояснил, что PPA может аннулировать постоянный вид на жительство, если иностранец представляет угрозу общественному порядку и безопасности государства.

Активист как минимум еще 4 года не сможет въехать в Шенгенскую зону. Пятилетний запрет на въезд был введен одновременно с решением об аннулировании вида на жительство. Известно, что в настоящее время Есаков остается на территории РФ, как и другие пророссийские активисты, которые были выдворены из Эстонии.

Еще весной 2022 года делом Алексея Есакова были обеспокоены сотрудники посольства России в Эстонии, о чем они писали письма в Министерство иностранных дел республики.

Алексей Есаков и Сергей Чаулин на военном кладбище Таллинна с советскими флагами.
Алексей Есаков и Сергей Чаулин на военном кладбище Таллинна с советскими флагами. Фото: KAPO

Есаков не единственный пророссийский активист, который после начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину потерял возможность оставаться в Эстонии. В России вынужденно осели другие соорганизаторы «Бессмертного полка» Сергей Чаулин и Зоя Палямар, которой оказывала помощь депутат Европарламента Яна Тоом.

В интервью Rus.Postimees соратница Михаилы Кылварта по Центристской партии заявила, что не могла не заняться историей госпожи Палямар.

«Одно дело - поездка в Россию, которая, может быть политически маркирована, плохо воспринята. Ведь я там купила кофе, заплатив налогов три копейки злому Путину. А другая история - юридическая помощь людям, которые имеют на нее право. Мы посылали вопрос министру внутренних дел по поводу того, как при решении о высылке человека из страны учитывается состояние его здоровья, имея в виду Палямар. И получили ответ, где в конце написано, что вообще-то такие вопросы должен решать суд, и эти правом, «насколько мы знаем», она воспользовалась. Это написал нам министр. Она этим правом воспользовалась только потому, что Яна Тоом оплатила ее судебные расходы. И мы это сделали, потому что больной человек, у которого трясутся руки и льются слезы, застрял в Питере. И я не считаю, что тут есть что-то неправильное, потому что мы работаем в эстонском правовом поле. В дело Палямар мы посчитали нужным влезть, потому что это не про Палямар, чьих взглядов я совершенно не разделяю. Эта история - про серый паспорт. Депортация Палямар очень напугала серопаспортников в Эстонии», - рассказала 11 сентября Тоом в интервью Rus.Postimees.

В апреле 2023 года Rus.Postimees рассказывал, что будет с негражданином, если его лишат ВНЖ. Как часто в Эстонии случается подобное нам рассказали чиновники.

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