Депортированный из Эстонии организатор «Бессмертного полка» не смог оспорить решение полиции

«Одно дело - поездка в Россию, которая, может быть политически маркирована, плохо воспринята. Ведь я там купила кофе, заплатив налогов три копейки злому Путину. А другая история - юридическая помощь людям, которые имеют на нее право. Мы посылали вопрос министру внутренних дел по поводу того, как при решении о высылке человека из страны учитывается состояние его здоровья, имея в виду Палямар. И получили ответ, где в конце написано, что вообще-то такие вопросы должен решать суд, и эти правом, «насколько мы знаем», она воспользовалась. Это написал нам министр. Она этим правом воспользовалась только потому, что Яна Тоом оплатила ее судебные расходы. И мы это сделали, потому что больной человек, у которого трясутся руки и льются слезы, застрял в Питере. И я не считаю, что тут есть что-то неправильное, потому что мы работаем в эстонском правовом поле. В дело Палямар мы посчитали нужным влезть, потому что это не про Палямар, чьих взглядов я совершенно не разделяю. Эта история - про серый паспорт. Депортация Палямар очень напугала серопаспортников в Эстонии», - рассказала 11 сентября Тоом в интервью Rus.Postimees.