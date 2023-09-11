Депортированный из Эстонии организатор «Бессмертного полка» не смог оспорить решение полиции

Гражданину России Алексею Есакову не вернут вид на жительство, которого его лишили весной 2022 года.
Государственный суд Эстонии не принял в производство кассационную жалобу пророссийского активиста и гражданина РФ Алексея Есакова, тем самым завершив спор депортированного с властями. Об этом 11 сентября сообщает ERR.
О выдворении Есакова Департамент полиции безопасности сообщил в начале мая 2022 года.
«Неспровоцированной войне России с Украиной предшествовало систематическое и длительное разжигание ненависти. Мы очень серьезно относимся к этой угрозе. Сегодня Эстония выслала гражданина России и давнего провокатора Алексея Есакова», - сообщили полтора года назад в КаПо.
Russia’s unprovoked war in Ukraine was preceded by systematic and long term incitement of hatred. We take this threat very seriously. Today Estonia expelled Russian citizen and long-time provocateur Alexey Esakov. pic.twitter.com/CxtkU2tadW— Kaitsepolitseiamet (@kaitsepolitsei) May 4, 2022
Тогда же делом Алексея Есакова были обеспокоены сотрудники посольства России в Эстонии, о чем они писали письма в Министерство иностранных дел республики.
Один из лидеров эстонских шествий «Бессмертного полка» в своих жалобах требовал отменить решение Департамента полиции и пограничной охраны (PPA), по которому его вид на жительство был аннулирован. Однако в конце июня 2023 года Таллиннский окружной суд оставил в силе еще прошлогоднее решение административного суда лишить Есакова его вида на жительство в Эстонии.
Летом суд пояснил, что PPA может аннулировать постоянный вид на жительство, если иностранец представляет угрозу общественному порядку и безопасности государства.
Активист как минимум еще 4 года не сможет въехать в Шенгенскую зону. Пятилетний запрет на въезд был введен одновременно с решением об аннулировании вида на жительство. Известно, что в настоящее время Есаков остается на территории РФ, как и другие пророссийские активисты, которые были выдворены из Эстонии.
Еще весной 2022 года делом Алексея Есакова были обеспокоены сотрудники посольства России в Эстонии, о чем они писали письма в Министерство иностранных дел республики.
Есаков не единственный пророссийский активист, который после начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину потерял возможность оставаться в Эстонии. В России вынужденно осели другие соорганизаторы «Бессмертного полка» Сергей Чаулин и Зоя Палямар, которой оказывала помощь депутат Европарламента Яна Тоом.
В интервью Rus.Postimees соратница Михаилы Кылварта по Центристской партии заявила, что не могла не заняться историей госпожи Палямар.
«Одно дело - поездка в Россию, которая, может быть политически маркирована, плохо воспринята. Ведь я там купила кофе, заплатив налогов три копейки злому Путину. А другая история - юридическая помощь людям, которые имеют на нее право. Мы посылали вопрос министру внутренних дел по поводу того, как при решении о высылке человека из страны учитывается состояние его здоровья, имея в виду Палямар. И получили ответ, где в конце написано, что вообще-то такие вопросы должен решать суд, и эти правом, «насколько мы знаем», она воспользовалась. Это написал нам министр. Она этим правом воспользовалась только потому, что Яна Тоом оплатила ее судебные расходы. И мы это сделали, потому что больной человек, у которого трясутся руки и льются слезы, застрял в Питере. И я не считаю, что тут есть что-то неправильное, потому что мы работаем в эстонском правовом поле. В дело Палямар мы посчитали нужным влезть, потому что это не про Палямар, чьих взглядов я совершенно не разделяю. Эта история - про серый паспорт. Депортация Палямар очень напугала серопаспортников в Эстонии», - рассказала 11 сентября Тоом в интервью Rus.Postimees.
В апреле 2023 года Rus.Postimees рассказывал, что будет с негражданином, если его лишат ВНЖ. Как часто в Эстонии случается подобное нам рассказали чиновники.