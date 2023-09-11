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Яна Тоом о Кылварте ⟩ Кто-то написал: «В Эстонии теперь есть свой Обама»

Евродепутат об итогах выборов лидера Центристской партии
, журналист
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Яна Тоом после победы Михаила Кылварта на выборах лидера Центристской партии ответила и его и своим критикам.
Яна Тоом после победы Михаила Кылварта на выборах лидера Центристской партии ответила и его и своим критикам. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Жалеет ли Яна Тоом о своей помощи лицам, которых КаПо лишила права въезда в Эстонию? Как повлияли на итоги выборов лидера Центристской партии данные об участии Михаила Кылварта в кремлевских форумах? Ждать ли исхода из партии ее членов, несогласных с тем, что лидером центристов стал мэр Таллинна? Об этом мы спросили политика Яну Тоом, являющуюся одним из заместителей Михаила Кылварта.

Яна Тоом не спешит делиться подробностями того, чем лично она будет дальше заниматься в Центристской партии после победы Михаила Кылварта на выборах лидера организации. При этом депутат Европарламента ответила критикам нового лидера центристов, а заодно и тем, кто критикует ее саму.

Яна Тоом и Михаил Кылварт в Нарве в 2015 году.
Яна Тоом и Михаил Кылварт в Нарве в 2015 году. Фото: SANDER ILVEST/

- Попытки расколоть вашу партию сойдут на нет или будут продолжаться после избрания Михаила Кылварта председателем?

- Они уже продолжаются. Только что листала ленту фэйсбучную… Вряд ли Лаури Хуссар (глава партии «Ээсти 200» и спикер Рийгикогу - прим.ред.), говоря о непригодности Кылварта на пост министра, имел в виду желание расколоть партию. Нет. Но, естественно, политически наши оппоненты будут стремиться вернуться к этой старой истории о «русской карте». Это совершенно очевидно. Тынис Пальтс (бывший мэр Таллинна и экс-министр финансов Эстонии, партия «Отечество» - прим.ред.) уже что-то об этом успел написать у себя в Facebook.

В чем состоит сама по себе идея этой критики? В том, что у человека эстонский с акцентом и разрез глаз неправильный. Это если быть честными. Только именно так это не называется вслух. Поэтому, конечно, есть небольшой шок у людей после победы Михаила.

Кто-то вчера написал, что «у нас в Эстонии теперь есть свой Обама». Что Михаил сказал хорошую речь - он теперь Обама. Если Кылварт - Обама, то по какому признаку? Понятно же, о чем речь: язык и внешность.

Накануне съезда таллиннские журналисты делали опрос людей на улице: показывали людям фотографии Танеля Кийка и Михаила Кылварта. И спрашивали, почему вы выбираете того или другого. И некоторые прохожие отвечали: «А у этого правильный разрез глаз». Это дикость в любой стране Европы. Не знаю, где такое еще возможно. Может быть, в Польше еще сошло бы за шутку. Но вообще это совершенно недопустимо.

- Вы хотите сказать, что жители Эстонии при этом не в курсе политического прошлого Кылварта и его контактов с Россией, с теми же «нашистами» (фотофакт о визите Кылварта в сурковский лагерь на озере Селигер в Тверской области РФ)?

- Я не думаю, что люди так это воспринимают. На самом деле, Россия в 2010 году была другой. С Россией тогда дружила вся Европа. И дружила, что называется, всерьез. Развивали сотрудничество. Президент - Медведев. Все думают, что Россия либерализуется. Все ждут демократию. В Москву ездят вообще все, включая президента Тоомаса Хендрика Ильвеса. Был совсем другой контекст. Потом еще была Олимпиада в Сочи. Все принимали в ней участие. Все принимают в ней участие. Никто не бойкотирует. Просто другая планета была тогда. То, что сейчас вытаскивают старые скелеты, говорит только о том, что новых-то нет.

Михаил Кылварт на прокремлевском молодежном форуме в 2010 году.
Михаил Кылварт на прокремлевском молодежном форуме в 2010 году. Фото: Erakogu

- Как вы оцениваете возможный исход из партии членов, которые не согласны с победой Кылварта? Бывший председатель Андра Вейдеманн заявила о своем выходе из ЦП. Покинуть партию грозился и вице-председатель Центристской партии Яанус Карилайд.

- О том, что Андра Вейдеманн - член партии, я, конечно, знала. Но я никогда нигде ее не видела. Ее партийная деятельность была на нуле очень много лет. Есть «спящие агенты», а есть «спящие центристы». Мне очень жаль, что она так решила. Тем не менее, это ее решение. Надеюсь, что ее брат, Энн Ээсмаа, который не попал в правление тремя голосами, став первым замещающим членом, этой глупости не сделает и не последует примеру сестры. Может быть, Андра давно искала повод выйти из партии, потому что мы ее никогда не видим.

Что же касается Карилайда, то он вчера дал интервью, где сказал: пусть сначала уляжется пыль, а из партии он выйдет, только если не сможет ни на что влиять. Из чего я считываю готовность влиять разными способами на ситуацию. Ну и потом, верить Яанусу, это в общем, так себе…

Яанус Карилайд.
Яанус Карилайд. Фото: Sander Ilvest

- То есть вы не ждете выхода из партии членов, допустим, по национальному признаку?

- У меня есть ощущение, что кое-кто подумывает о выходе. Но я вижу, что люди пишут в соцсетях: «О своем решении я сообщу в ближайшие дни». Я вижу в этом с их стороны сигнал «держите меня, я ухожу». И мы готовы держать каждого. Я понимаю, что во время предвыборной борьбы все вышли из берегов, наговорили друг другу гадостей. Не в первый раз, скажем прямо. Надо просто позвонить, поговорить, встретиться в случае необходимости. Думаю, что мы договоримся с 99% желающих хлопнуть дверью.

Когда ребенок на контрольной работе рисует в тетради какие-нибудь неприличности, психологи считают, что это крик о помощи. Поймите меня правильно, я ни в коем случае не сравниваю однопартийцев с детьми: это просто пример психологической реакции. И когда я сегодня читаю посты в стиле «о своем решении я сообщу на днях», я понимаю, что это тоже крик о помощи. Надо человеку звонить и с ним разговаривать.

Мне кажется, что вчерашнее решение партии - историческое. Может быть, я заблуждаюсь, но мне хочется верить, что вчера большинство Центристской партии проголосовало за формирование политической нации. Действительно, трудно себе представить, чтобы председателем Isamaa был человек, для которого русский - родной язык. Или что реформисты такое сделают. Да, когда-то был Осиновский у соцдемов. Соцдемы вообще традиционно маленькие и интеллигентные. Но большая партия, как наша партия центристов, - это другая история. И мне кажется очень важным, что у нас есть понимание того, что такое «политическая нация», а не вот это высчитывание, у кого сколько процентов чего в ДНК. Я просто горжусь однопартийцами, тем, что они это сделали.

Есть множество эстонских партий с эстонскими лидерами, которые являются эстонским национальным истеблишментом. Все эти партии сидят в одной нише и друг с другом конкурируют. И нам туда не надо. Если мы развалимся пополам, останется эстонская половина, которая полезет именно в эту нишу.

Михаил Кылварт на XX внеочередном съезде Центристской партии 10 сентября 2023 года, где он был избран новым председателем.
Михаил Кылварт на XX внеочередном съезде Центристской партии 10 сентября 2023 года, где он был избран новым председателем. Фото: Mihkel Maripuu

- Как публикации о связях Кылварта с прокремлевскими движениями повлияли на вчерашнее голосование?

- Повлияли. Но повлияли в пользу Михаила. И не потому, что кто-то поддерживает движение «Наши», прости господи. Я человек желчный. Я написала статью о грязных приемах наших оппонентов. Михаил сказал: «Давайте подождем. Нам еще работать». И вот такого на противоположной стороне не было. Это признак зрелого руководителя, который умеет держать свою команду на правильном поле, не давая сильно хулиганить. Думаю, что это сыграло роль в победе Михаила.

- В недавнем интервью Postimees Михаил Кылварт высказался о вас. «На мой взгляд, представитель страны и депутат Европарламента не должен сейчас посещать Россию. Какой бы ни была причина. Этот визит был неправильным», - сказал Кылварт в ответ на вопрос об оценке вашей поездки в РФ и встрече с Зоей Палямар, которую КаПо лишила права на въезд в Эстонию. При этом Кылварт добавил, что вы продолжите работать в партии: «Я думаю, что она и сама понимает, что это было не совсем правильно, и она это признала. Я исхожу из этого». Вы действительно признали, что поступили неверно с той поездкой в Россию?

- С учетом политических реалий - неверно. Неосторожно.

КОЛОНКА ЖУРНАЛИСТА 〉 Яна Тоом все меньше политик и все больше адвокат любимцев Кремля

Дело в том, что мы с этой несчастной Зоей Палямар встречались у Балтийского вокзала в Санкт-Петербурге, потому что я привезла ей сумку с вещами и лекарствами. И вопреки тому, что у нас тут пишут, автобусы ходят из Эстонии в Россию битком. Эстонская речь там слышна на каждом углу. И я прекрасно понимаю, что когда я сижу с Зоей Палямар на вокзале и пью кофе, передавая ей пакет, это кто-то может сфотографировать. Уж лучше я сама это сделаю. Правда же? И сама опубликую.

Я стараюсь всегда свои шаги демонстрировать максимально открыто. Тут ведь есть разные измерения. Как это оценят политически, как это будет против нас использовано и так далее. А есть человеческое измерение. Как помочь человеку. Ехала в Санкт-Петербург я, на самом деле, не из-за нее. Мне там было еще кому помочь.

- Если вы признаете, что это было неосторожно, то почему об этом говорит вслух Кылварт, а не вы?

- Кандидат в председатели партии в тот момент дал свою оценку. Его об этом спросили. И я разделяю его оценку. Он говорит правильно. Но давайте поставим себя в ситуацию человека, который едет в Петербург и которого просят передать сумку. И я не могу сказать по-человечески, что политически это будет неправильно: «Идите на фиг со своей сумкой, выкарабкивайтесь, как хотите». Понимаете?

- То есть вы допускаете, что продолжите оказывать помощь таким лицам, как Палямар?

- Это очень разные вещи. Одно дело - поездка в Россию, которая, может быть политически маркирована, плохо воспринята. Ведь я там купила кофе, заплатив налогов три копейки злому Путину. А другая история - юридическая помощь людям, которые имеют на нее право. Мы посылали вопрос министру внутренних дел по поводу того, как при решении о высылке человека из страны учитывается состояние его здоровья, имея в виду Палямар.

И получили ответ, где в конце написано, что вообще-то такие вопросы должен решать суд, и эти правом, «насколько мы знаем», она воспользовалась. Это написал нам министр. Она этим правом воспользовалась только потому, что Яна Тоом оплатила ее судебные расходы. И мы это сделали, потому что больной человек, у которого трясутся руки и льются слезы, застрял в Питере. И я не считаю, что тут есть что-то неправильное, потому что мы работаем в эстонском правовом поле.

- Политик и юрист Яна Тоом останется сама собой, несмотря на новую политическую реальность?

- Во-первых, я не юрист. Я - русский филолог.

- Ок. Правозащитница Тоом останется прежней?

- Да. В этом смысле я ничего менять не буду. Мы консультируем всех, кто к нам обращается. Но, все-таки, я деньги не печатаю. И оплачивать расходы я могу лимитированно. Однако в дело Палямар мы посчитали нужным влезть, потому что это не про Палямар, чьих взглядов я совершенно не разделяю. Эта история - про серый паспорт. Депортация Палямар очень напугала серопаспортников в Эстонии.

- Как Яна Тоом относится к критике, что ни одна из причин этот визит не оправдывает?

- Я отношусь к этому спокойно. Мы не должны все думать одинаково. Я не оправдываюсь. Это надо понимать. Я понимаю, что поступила неосторожно. Знала, что меня будут осуждать. Но ждать, что я буду приседать каждый раз, когда меня решит осудить Лаури Хуссар, - это чрезмерная надежда.

Лаури Хуссар.
Лаури Хуссар. Фото: Sander Ilvest

- Если бы не результаты Koos на последних выборах, были бы нынешние претензии к команде Кылварта такими, какие они есть сегодня? Политолог Пеэтер Тайм ранее сказал нам, что идея закона о запрете гражданам РФ голосовать на местных выборах связана, в том числе, с тем, какой результат показывают политики, которые работают с русским избирателем Эстонии.

- Пеэтер Тайм прав лишь отчасти. Да, есть страх перед русским избирателем, который, по мнению многих, всегда делал неправильный выбор. Но есть и то, что реформа прямо называет «окном возможностей»: агрессия России против Украины дала повод завинтить гайки, которые хотелось завинтить давно. Что касается результатов Koos, этим мы едва ли не в первую очередь обязаны тому, что центристы растеряли доверие избирателей. Так что к команде Кылварта надо не претензии предъявлять, на нас надо возлагать надежды.

Лидер Koos Айво Петерсон во время своей поездки в оккупированные Россией районы Украины, 2023.
Лидер Koos Айво Петерсон во время своей поездки в оккупированные Россией районы Украины, 2023. Фото: Kaader videost

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- В чем будет заключаться ваша роль в команде Кылварта дальше?

- Это хороший вопрос. Честно говоря, я не знаю. Это как решит Михаил. Мы собираемся сегодня вечером. Я улетаю сегодня в Страсбург, буду участвовать во встрече через интернет. Не знаю, как он решит. Свои решения он озвучит сам, как председатель партии. Наш политический календарь кончался вчерашним вечером. Так бывает у политиков, которые проходят процедуры выборов.

Но ранее мы говорили с Михаилом, что у нас в партии есть некоторое количество должностей, к которым не прилагается никакого набора заданий. Было бы здорово, если бы заместители партии получили определенное направление работы. У нас было несколько заместителей председателя в партии. В том числе Яанус Карилайд и Кийк. И ни у кого не было определенного направления работы. А это должно быть. Условно говоря - внешние отношения, европейские связи. Другой мог бы заниматься чем-то еще. Партия наша огромная по эстонским меркам. Все еще огромная. Больше 13 000 человек.

- Чем бы вам хотелось заниматься в партии?

- Чем бы мне хотелось и что бы я могла делать, с вашего разрешения, я скажу вечером Кылварту. Вам уже потом. Извините.

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