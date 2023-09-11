Жалеет ли Яна Тоом о своей помощи лицам, которых КаПо лишила права въезда в Эстонию? Как повлияли на итоги выборов лидера Центристской партии данные об участии Михаила Кылварта в кремлевских форумах? Ждать ли исхода из партии ее членов, несогласных с тем, что лидером центристов стал мэр Таллинна? Об этом мы спросили политика Яну Тоом, являющуюся одним из заместителей Михаила Кылварта.
Яна Тоом о Кылварте ⟩ Кто-то написал: «В Эстонии теперь есть свой Обама»
Яна Тоом не спешит делиться подробностями того, чем лично она будет дальше заниматься в Центристской партии после победы Михаила Кылварта на выборах лидера организации. При этом депутат Европарламента ответила критикам нового лидера центристов, а заодно и тем, кто критикует ее саму.
- Попытки расколоть вашу партию сойдут на нет или будут продолжаться после избрания Михаила Кылварта председателем?
- Они уже продолжаются. Только что листала ленту фэйсбучную… Вряд ли Лаури Хуссар (глава партии «Ээсти 200» и спикер Рийгикогу - прим.ред.), говоря о непригодности Кылварта на пост министра, имел в виду желание расколоть партию. Нет. Но, естественно, политически наши оппоненты будут стремиться вернуться к этой старой истории о «русской карте». Это совершенно очевидно. Тынис Пальтс (бывший мэр Таллинна и экс-министр финансов Эстонии, партия «Отечество» - прим.ред.) уже что-то об этом успел написать у себя в Facebook.
В чем состоит сама по себе идея этой критики? В том, что у человека эстонский с акцентом и разрез глаз неправильный. Это если быть честными. Только именно так это не называется вслух. Поэтому, конечно, есть небольшой шок у людей после победы Михаила.
Кто-то вчера написал, что «у нас в Эстонии теперь есть свой Обама». Что Михаил сказал хорошую речь - он теперь Обама. Если Кылварт - Обама, то по какому признаку? Понятно же, о чем речь: язык и внешность.
Накануне съезда таллиннские журналисты делали опрос людей на улице: показывали людям фотографии Танеля Кийка и Михаила Кылварта. И спрашивали, почему вы выбираете того или другого. И некоторые прохожие отвечали: «А у этого правильный разрез глаз». Это дикость в любой стране Европы. Не знаю, где такое еще возможно. Может быть, в Польше еще сошло бы за шутку. Но вообще это совершенно недопустимо.
- Вы хотите сказать, что жители Эстонии при этом не в курсе политического прошлого Кылварта и его контактов с Россией, с теми же «нашистами» (фотофакт о визите Кылварта в сурковский лагерь на озере Селигер в Тверской области РФ)?
- Я не думаю, что люди так это воспринимают. На самом деле, Россия в 2010 году была другой. С Россией тогда дружила вся Европа. И дружила, что называется, всерьез. Развивали сотрудничество. Президент - Медведев. Все думают, что Россия либерализуется. Все ждут демократию. В Москву ездят вообще все, включая президента Тоомаса Хендрика Ильвеса. Был совсем другой контекст. Потом еще была Олимпиада в Сочи. Все принимали в ней участие. Все принимают в ней участие. Никто не бойкотирует. Просто другая планета была тогда. То, что сейчас вытаскивают старые скелеты, говорит только о том, что новых-то нет.
- Как вы оцениваете возможный исход из партии членов, которые не согласны с победой Кылварта? Бывший председатель Андра Вейдеманн заявила о своем выходе из ЦП. Покинуть партию грозился и вице-председатель Центристской партии Яанус Карилайд.
- О том, что Андра Вейдеманн - член партии, я, конечно, знала. Но я никогда нигде ее не видела. Ее партийная деятельность была на нуле очень много лет. Есть «спящие агенты», а есть «спящие центристы». Мне очень жаль, что она так решила. Тем не менее, это ее решение. Надеюсь, что ее брат, Энн Ээсмаа, который не попал в правление тремя голосами, став первым замещающим членом, этой глупости не сделает и не последует примеру сестры. Может быть, Андра давно искала повод выйти из партии, потому что мы ее никогда не видим.
Что же касается Карилайда, то он вчера дал интервью, где сказал: пусть сначала уляжется пыль, а из партии он выйдет, только если не сможет ни на что влиять. Из чего я считываю готовность влиять разными способами на ситуацию. Ну и потом, верить Яанусу, это в общем, так себе…
- То есть вы не ждете выхода из партии членов, допустим, по национальному признаку?
- У меня есть ощущение, что кое-кто подумывает о выходе. Но я вижу, что люди пишут в соцсетях: «О своем решении я сообщу в ближайшие дни». Я вижу в этом с их стороны сигнал «держите меня, я ухожу». И мы готовы держать каждого. Я понимаю, что во время предвыборной борьбы все вышли из берегов, наговорили друг другу гадостей. Не в первый раз, скажем прямо. Надо просто позвонить, поговорить, встретиться в случае необходимости. Думаю, что мы договоримся с 99% желающих хлопнуть дверью.
Когда ребенок на контрольной работе рисует в тетради какие-нибудь неприличности, психологи считают, что это крик о помощи. Поймите меня правильно, я ни в коем случае не сравниваю однопартийцев с детьми: это просто пример психологической реакции. И когда я сегодня читаю посты в стиле «о своем решении я сообщу на днях», я понимаю, что это тоже крик о помощи. Надо человеку звонить и с ним разговаривать.
Мне кажется, что вчерашнее решение партии - историческое. Может быть, я заблуждаюсь, но мне хочется верить, что вчера большинство Центристской партии проголосовало за формирование политической нации. Действительно, трудно себе представить, чтобы председателем Isamaa был человек, для которого русский - родной язык. Или что реформисты такое сделают. Да, когда-то был Осиновский у соцдемов. Соцдемы вообще традиционно маленькие и интеллигентные. Но большая партия, как наша партия центристов, - это другая история. И мне кажется очень важным, что у нас есть понимание того, что такое «политическая нация», а не вот это высчитывание, у кого сколько процентов чего в ДНК. Я просто горжусь однопартийцами, тем, что они это сделали.
Есть множество эстонских партий с эстонскими лидерами, которые являются эстонским национальным истеблишментом. Все эти партии сидят в одной нише и друг с другом конкурируют. И нам туда не надо. Если мы развалимся пополам, останется эстонская половина, которая полезет именно в эту нишу.
- Как публикации о связях Кылварта с прокремлевскими движениями повлияли на вчерашнее голосование?
- Повлияли. Но повлияли в пользу Михаила. И не потому, что кто-то поддерживает движение «Наши», прости господи. Я человек желчный. Я написала статью о грязных приемах наших оппонентов. Михаил сказал: «Давайте подождем. Нам еще работать». И вот такого на противоположной стороне не было. Это признак зрелого руководителя, который умеет держать свою команду на правильном поле, не давая сильно хулиганить. Думаю, что это сыграло роль в победе Михаила.
- В недавнем интервью Postimees Михаил Кылварт высказался о вас. «На мой взгляд, представитель страны и депутат Европарламента не должен сейчас посещать Россию. Какой бы ни была причина. Этот визит был неправильным», - сказал Кылварт в ответ на вопрос об оценке вашей поездки в РФ и встрече с Зоей Палямар, которую КаПо лишила права на въезд в Эстонию. При этом Кылварт добавил, что вы продолжите работать в партии: «Я думаю, что она и сама понимает, что это было не совсем правильно, и она это признала. Я исхожу из этого». Вы действительно признали, что поступили неверно с той поездкой в Россию?
- С учетом политических реалий - неверно. Неосторожно.
Дело в том, что мы с этой несчастной Зоей Палямар встречались у Балтийского вокзала в Санкт-Петербурге, потому что я привезла ей сумку с вещами и лекарствами. И вопреки тому, что у нас тут пишут, автобусы ходят из Эстонии в Россию битком. Эстонская речь там слышна на каждом углу. И я прекрасно понимаю, что когда я сижу с Зоей Палямар на вокзале и пью кофе, передавая ей пакет, это кто-то может сфотографировать. Уж лучше я сама это сделаю. Правда же? И сама опубликую.
Я стараюсь всегда свои шаги демонстрировать максимально открыто. Тут ведь есть разные измерения. Как это оценят политически, как это будет против нас использовано и так далее. А есть человеческое измерение. Как помочь человеку. Ехала в Санкт-Петербург я, на самом деле, не из-за нее. Мне там было еще кому помочь.
- Если вы признаете, что это было неосторожно, то почему об этом говорит вслух Кылварт, а не вы?
- Кандидат в председатели партии в тот момент дал свою оценку. Его об этом спросили. И я разделяю его оценку. Он говорит правильно. Но давайте поставим себя в ситуацию человека, который едет в Петербург и которого просят передать сумку. И я не могу сказать по-человечески, что политически это будет неправильно: «Идите на фиг со своей сумкой, выкарабкивайтесь, как хотите». Понимаете?
- То есть вы допускаете, что продолжите оказывать помощь таким лицам, как Палямар?
- Это очень разные вещи. Одно дело - поездка в Россию, которая, может быть политически маркирована, плохо воспринята. Ведь я там купила кофе, заплатив налогов три копейки злому Путину. А другая история - юридическая помощь людям, которые имеют на нее право. Мы посылали вопрос министру внутренних дел по поводу того, как при решении о высылке человека из страны учитывается состояние его здоровья, имея в виду Палямар.
И получили ответ, где в конце написано, что вообще-то такие вопросы должен решать суд, и эти правом, «насколько мы знаем», она воспользовалась. Это написал нам министр. Она этим правом воспользовалась только потому, что Яна Тоом оплатила ее судебные расходы. И мы это сделали, потому что больной человек, у которого трясутся руки и льются слезы, застрял в Питере. И я не считаю, что тут есть что-то неправильное, потому что мы работаем в эстонском правовом поле.
- Политик и юрист Яна Тоом останется сама собой, несмотря на новую политическую реальность?
- Во-первых, я не юрист. Я - русский филолог.
- Ок. Правозащитница Тоом останется прежней?
- Да. В этом смысле я ничего менять не буду. Мы консультируем всех, кто к нам обращается. Но, все-таки, я деньги не печатаю. И оплачивать расходы я могу лимитированно. Однако в дело Палямар мы посчитали нужным влезть, потому что это не про Палямар, чьих взглядов я совершенно не разделяю. Эта история - про серый паспорт. Депортация Палямар очень напугала серопаспортников в Эстонии.
- Как Яна Тоом относится к критике, что ни одна из причин этот визит не оправдывает?
- Я отношусь к этому спокойно. Мы не должны все думать одинаково. Я не оправдываюсь. Это надо понимать. Я понимаю, что поступила неосторожно. Знала, что меня будут осуждать. Но ждать, что я буду приседать каждый раз, когда меня решит осудить Лаури Хуссар, - это чрезмерная надежда.
- Если бы не результаты Koos на последних выборах, были бы нынешние претензии к команде Кылварта такими, какие они есть сегодня? Политолог Пеэтер Тайм ранее сказал нам, что идея закона о запрете гражданам РФ голосовать на местных выборах связана, в том числе, с тем, какой результат показывают политики, которые работают с русским избирателем Эстонии.
- Пеэтер Тайм прав лишь отчасти. Да, есть страх перед русским избирателем, который, по мнению многих, всегда делал неправильный выбор. Но есть и то, что реформа прямо называет «окном возможностей»: агрессия России против Украины дала повод завинтить гайки, которые хотелось завинтить давно. Что касается результатов Koos, этим мы едва ли не в первую очередь обязаны тому, что центристы растеряли доверие избирателей. Так что к команде Кылварта надо не претензии предъявлять, на нас надо возлагать надежды.
- В чем будет заключаться ваша роль в команде Кылварта дальше?
- Это хороший вопрос. Честно говоря, я не знаю. Это как решит Михаил. Мы собираемся сегодня вечером. Я улетаю сегодня в Страсбург, буду участвовать во встрече через интернет. Не знаю, как он решит. Свои решения он озвучит сам, как председатель партии. Наш политический календарь кончался вчерашним вечером. Так бывает у политиков, которые проходят процедуры выборов.
Но ранее мы говорили с Михаилом, что у нас в партии есть некоторое количество должностей, к которым не прилагается никакого набора заданий. Было бы здорово, если бы заместители партии получили определенное направление работы. У нас было несколько заместителей председателя в партии. В том числе Яанус Карилайд и Кийк. И ни у кого не было определенного направления работы. А это должно быть. Условно говоря - внешние отношения, европейские связи. Другой мог бы заниматься чем-то еще. Партия наша огромная по эстонским меркам. Все еще огромная. Больше 13 000 человек.
- Чем бы вам хотелось заниматься в партии?
- Чем бы мне хотелось и что бы я могла делать, с вашего разрешения, я скажу вечером Кылварту. Вам уже потом. Извините.