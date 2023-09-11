Яна Тоом о Кылварте ⟩ Кто-то написал: «В Эстонии теперь есть свой Обама»

- О том, что Андра Вейдеманн - член партии, я, конечно, знала. Но я никогда нигде ее не видела. Ее партийная деятельность была на нуле очень много лет. Есть «спящие агенты», а есть «спящие центристы». Мне очень жаль, что она так решила. Тем не менее, это ее решение. Надеюсь, что ее брат, Энн Ээсмаа, который не попал в правление тремя голосами, став первым замещающим членом, этой глупости не сделает и не последует примеру сестры. Может быть, Андра давно искала повод выйти из партии, потому что мы ее никогда не видим.

Что же касается Карилайда, то он вчера дал интервью, где сказал: пусть сначала уляжется пыль, а из партии он выйдет, только если не сможет ни на что влиять. Из чего я считываю готовность влиять разными способами на ситуацию. Ну и потом, верить Яанусу, это в общем, так себе…

Яанус Карилайд. Фото: Sander Ilvest

- То есть вы не ждете выхода из партии членов, допустим, по национальному признаку?