Топливный кризис в России растет и приближается к Москве

Как пишет Mash со ссылкой на местных жителей, дефицит дизельного топлива возник в Липецке, Туле, Чувашии, Татарстане и Марий Эл.

В Туле на одной из автозаправочных станций дизельное топливо продают только юридическим лицам, а 92-й бензин выдается по талонам. В Чувашии на одной из частных АЗС стоимость дизельного топлива значительно выросла.

Правительство винит в топливном кризисе «серых экспортеров», которые закупают бензин и дизельное топливо по внутренним ценам, которые субсидирует государство, после чего продает за границу за большие деньги в иностранной валюте. Теневой экспорт измеряется в нескольких миллионах тонн с начала года.

Как указал министр энергетики Николай Шульгинов, правительству России нужно покончить со свободным экспортом нефтепродуктов - продавать бензин и получать за это иностранную валюту должен узкий круг компаний, утвержденных правительством.

С начала года розничные цены на бензин в России выросли более чем на 70 процентов. Летом «пожар» перекинулся и на рынок дизельного топлива, которое с июля подорожало почти на 40 процентов. Цена достигли рекордных показателей, однако и за большие деньги горючее можно купить далеко не везде. Региональные нефтебазы Южного федерального округа либо сократили, либо полностью прекратили поставки на местный рынок.

По словам торговцев нефтью, дефицит горючего искусственно создают нефтяные компании - у них в резерве есть по меньшей мере два миллиона тонн бензина и три миллиона тонн дизельного топлива, однако компании не собираются расставаться с этими резервами. Предприятиям выгодно поддерживать высокие цены, так как с 1 сентября нефтяным компаниям были снижены субсидии из бюджета.