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Мрачный прогноз Luminor: на фоне экономического спада продолжится рост цен

BNS
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Ценники в магазине.
Ценники в магазине. Фото: Urmas Luik

Согласно осеннему экономическому прогнозу Luminor, в этом году спад экономики Эстонии составит два процента, а в следующем году рост будет нулевым.

По словам главного экономиста Luminor Ленно Уускюла, улучшение состояния эстонской экономики, которое банк предсказывал в своем весеннем прогнозе, откладывается. «В первом полугодии этого года экономический рост был разочаровывающим, а экономический прогноз на вторую половину этого года и следующий год существенно ухудшился», - отметил он.

Согласно новому экономическому прогнозу Luminor, прогноз экономического роста на этот год скорректирован с 0 до -2 процентов. Уускюла пояснил, что, поскольку за два первых квартала этого года экономика падала, а перспективы торговых партнеров ухудшились, в следующем году не ожидается ничего лучшего, чем нулевой экономический рост.

На фоне экономического спада продолжится рост цен. В этом году уровень цен на 9 процентов выше по сравнению с прошлым.

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