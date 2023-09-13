Мрачный прогноз Luminor: на фоне экономического спада продолжится рост цен

По словам главного экономиста Luminor Ленно Уускюла, улучшение состояния эстонской экономики, которое банк предсказывал в своем весеннем прогнозе, откладывается. «В первом полугодии этого года экономический рост был разочаровывающим, а экономический прогноз на вторую половину этого года и следующий год существенно ухудшился», - отметил он.

Согласно новому экономическому прогнозу Luminor, прогноз экономического роста на этот год скорректирован с 0 до -2 процентов. Уускюла пояснил, что, поскольку за два первых квартала этого года экономика падала, а перспективы торговых партнеров ухудшились, в следующем году не ожидается ничего лучшего, чем нулевой экономический рост.