Финские неонацисты планировали убийство премьера Санны Марин

Члены неонацистской группировки планировали убийство премьер-министра Финляндии Санны Марин во время ее поездки в город Лахти в августе 2022 года. Об этом 13 сентября сообщила британская газета The Times со ссылкой на данные, которые выяснились во время судебного процесса, проходящего в настоящее время в Лахти, который находится в 100 километрах от Хельсинки.

Сообщается, что заговорщиков было четверо, а оружие они изготовили с помощью 3D-принтеров.

«Мужчин обвиняют в использовании 3D-принтеров для производства огнестрельного оружия. Они обсуждали использование самодельного пистолета для нападения на тогдашнего премьер-министра Санну Марин», - пишет The Times.

Экс-премьер Финляндии, представитель социал-демократов Санна Марин после поражения на парламентских выборах не унывает на фоне неонацистских скандалов вокруг ее оппонентов. Лондон, 14 июня 2023 года. Фото: EPA/TOLGA AKMEN

Финская полиция считает, что группировка придерживалась «акселерационизма». Британские журналисты называют эту идеологию крайне правой, утверждая, что она пропагандирует применение насилия для ускорения краха демократического общества с целью спровоцировать расовую войну и создать этнонационалистическое общество.

Уточняется, что в ходе полицейских рейдов в домах заговорщиков были обнаружены списки других «потенциальных целей», в том числе членов парламента, антифашистских активистов и представителей меньшинств.

Санна Марин, которая представляла Социал-демократическую партию Финляндии, покинула пост премьер-министра Финляндии по итогам апрельских парламентских выборов на которых победили правые политики. 20 июня президент Финляндии назначил 77-е правительство страны во главе с премьер-министром Петтери Орпо.

Премьер Финляндии Петтери Орпо и Кая Каллас в Таллинне, июль 2023 года. Фото: IMAGO/Heikki Saukkomaa

Практически сразу после формирования нового кабинета министров разгорелся скандал вокруг персоны нового министра экономического развития Вильгельма Юннилы, который в прошлом был связан с ультраправыми Финляндии. Несмотря на преодоление процедуры вотума недоверия Юннила был вынужден покинуть правительство, установив антирекорд по длительности пребывания в должности - десять дней.

Министр экономического развития Финляндии Вильгельм Юннила отвечает на вопросы журналистов после того, как ему был вынесен вотум недоверия за связи с неонацистами, Хельсинки, 28 июня 2023 года. Фото: Eeva-Maria Brotherus / Lehtikuva / AFP

На фоне этого скандала социологи зафиксировали падение рейтингов правящих сегодня в Финляндии партий, и если бы выборы прошли после этого скандала, Санна Марин вполне могла сохранить пост премьера Финляндии. Расизм дорого стоит политикам Финляндии.

В любом случае Санна Марин уходит из большой политики. Именно сегодня 13 сентября она официально лишилась полномочий депутата национального парламента.

Санна Марин. Фото: AFP