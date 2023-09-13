Финские неонацисты планировали убийство премьера Санны Марин

Ультраправые радикалы планировали покушение на премьер-министра Финляндии, вынашивая планы расовой войны в Европе. Тем временем экс-премьер отказалась от мандата депутата национального парламента.
Члены неонацистской группировки планировали убийство премьер-министра Финляндии Санны Марин во время ее поездки в город Лахти в августе 2022 года. Об этом 13 сентября сообщила британская газета The Times со ссылкой на данные, которые выяснились во время судебного процесса, проходящего в настоящее время в Лахти, который находится в 100 километрах от Хельсинки.
Сообщается, что заговорщиков было четверо, а оружие они изготовили с помощью 3D-принтеров.
«Мужчин обвиняют в использовании 3D-принтеров для производства огнестрельного оружия. Они обсуждали использование самодельного пистолета для нападения на тогдашнего премьер-министра Санну Марин», - пишет The Times.
Финская полиция считает, что группировка придерживалась «акселерационизма». Британские журналисты называют эту идеологию крайне правой, утверждая, что она пропагандирует применение насилия для ускорения краха демократического общества с целью спровоцировать расовую войну и создать этнонационалистическое общество.
Уточняется, что в ходе полицейских рейдов в домах заговорщиков были обнаружены списки других «потенциальных целей», в том числе членов парламента, антифашистских активистов и представителей меньшинств.
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Санна Марин, которая представляла Социал-демократическую партию Финляндии, покинула пост премьер-министра Финляндии по итогам апрельских парламентских выборов на которых победили правые политики. 20 июня президент Финляндии назначил 77-е правительство страны во главе с премьер-министром Петтери Орпо.
Практически сразу после формирования нового кабинета министров разгорелся скандал вокруг персоны нового министра экономического развития Вильгельма Юннилы, который в прошлом был связан с ультраправыми Финляндии. Несмотря на преодоление процедуры вотума недоверия Юннила был вынужден покинуть правительство, установив антирекорд по длительности пребывания в должности - десять дней.
На фоне этого скандала социологи зафиксировали падение рейтингов правящих сегодня в Финляндии партий, и если бы выборы прошли после этого скандала, Санна Марин вполне могла сохранить пост премьера Финляндии. Расизм дорого стоит политикам Финляндии.
В любом случае Санна Марин уходит из большой политики. Именно сегодня 13 сентября она официально лишилась полномочий депутата национального парламента.
В минувший вторник парламент Финляндии одобрил снятие депутатских полномочий с бывшего премьер-министра. Как напоминает Yle, Марин на прошлой неделе объявила о том, что получила пост стратегического советника в Институте Тони Блэра.