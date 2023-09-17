Погода в понедельник: без осадков, но прохладно

В ночь на понедельник в Эстонии ожидается малооблачная погода, переменная облачность, без осадков. Во многих регионах туман.Ветер северных направлений, 2-7, на побережье порывами до 11 м/сек, утром сменит направление на восточное. Температура воздуха ночью 2-8, на побережье до 14 градусов тепла, на почве возможны легкие заморозки.

В понедельник днем по стране сохранится малооблачная погода, переменная облачность, без осадков. Ветер восточных направлений, 2-7, на побережье до 10 м/сек. Температура воздуха днем 13-18°C.

В Причудье в ночь на понедельник ветер северных направлений, 3-8 м/сек. Высота волны 0,3-0,8 метра. Без осадков. Возможен туман, вне тумана видимость умеренная. Температура воздуха ночью 10-12°C.