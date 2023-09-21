Дело не в возрасте: все чаще жертвами мошенников становятся именно эти люди

Возрастная группа, наиболее пострадавшая от роста числа финансовых мошенничеств за последний год – от 30 до 39 лет. Об этом свидетельствуют данные недавнего опроса, проведенного по заказу банка Luminor.

«Хотя некоторое увеличение числа мошенничеств вполне объяснимо, результаты опроса показывают, что почти половина жителей Эстонии ощущает заметный рост числа финансовых мошенничеств. Эта статистика заставляет задуматься и свидетельствует о том, что мошенники стремительно расширяют сферу своего влияния и никто не остается в стороне от их негативного воздействия», – сказал специалист банка Luminor по борьбе с мошенничеством Вейко Кийк.

Заметный рост числа финансовых мошенничеств в несколько большей степени ощущается женщинами (50%), чем мужчинами (43%). Мы по-прежнему видим большое количество попыток мошенничества на русском или английском языках, причем русские в среднем воспринимают этот рост выше среднего.

По сравнению с Латвией и Литвой Эстония является страной, где риск мошенничества воспринимается как наиболее высокий. Если в Эстонии увеличение числа финансовых мошенничеств за год ощутили 79% респондентов, то в Латвии – 61%, а в Литве – 64%. «Частоту мошенничества считают неизменной 18% респондентов в Эстонии и более четверти респондентов в Латвии и Литве. Нет оснований надеяться, что в ближайшее время частота мошенничеств уменьшится», – добавил Кийк.