Попытался сбежать через балкон: полиция поймала вора, ограбившего автомойки самообслуживания

В четверг 34-летний грабитель предстал перед судом. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о заключении его под стражу на два месяца.

Начальник оперативного отдела тартуского отделения полиции ​Тимо Рейнталь сообщил, что мужчина, который в течение недели грабил монетоприемники на автомойках самообслуживания в Тарту, был задержан вчера утром.

«В среду утром полицейские следователи отправились проверять наводку, что человек, ограбивший монетоприемники на автомойке, может находиться в жилом доме в волости Вара в Тартумаа, - сказал он. - Следователи установили местонахождение подозреваемого, и для его задержания были вызваны силы быстрого реагирования».

Он добавил, что 34-летний мужчина спрятался в квартире, заблокировал ее дверь, чтобы не допустить собственного задержания, а сам сбежал на балкон соседней квартиры. «Именно там его и поймали силы быстрого реагирования, - сказал Рейнтал. - Он не оказал сопротивления при задержании и был доставлен в Тартускую тюрьму. Уголовное расследование продолжается».

Ограбление автомойки в поселке Вахи в Тартумаа. Фото: Kuvatõmmis turvakaamera salvestisest.

По словам прокурора Сильвы Роод, в настоящее время 34-летний мужчина подозревается в шести кражах, совершенных в Тартуском уезде. Подозреваемый имеет судимости за кражи и преступления, связанные с наркотиками, поэтому прокуратура обратилась в Тартуский уездный суд с просьбой заключить его под стражу. В четверг днем суд удовлетворил это ходатайство.

«Мы хотели бы поблагодарить всех, кто поделился с полицией информацией о возможном местонахождении этого человека и тем самым помог поймать преступника и отправить его в тюрьму, - сказал Тимо Рейнталь. Несмотря на то, что этому подозреваемому удавалось скрываться от полиции в течение нескольких дней, поимка преступников, совершающих подобные преступления, - это лишь вопрос времени».