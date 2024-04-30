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ЕВРОВЫБОРЫ-24 Студия Postimees: к чему приведет усиление военной повестки?

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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Изменится ли баланс сил в Европарламенте после выборов? Сможет ли Европа добиться стратегической автономии? Есть ли на это ресурсы?

На вопросы rus.Postimees ответит в прямом эфире политолог Кармо Тюйр. Следите за беседой во вторник, в 15:15!

  • Каковы основные вызовы предстоящих евровыборов?
  • Как война в Украине повлияет на выбор людей?
  • Европа – в ожидании эскалации конфликта: перемены неизбежны?
  • Как изменится баланс сил в Европе после выборов?
  • Во что может вылиться усиление партий правого толка?
  • Чем чревато ослабление позиций либералов и зеленых?
  • Нужна ли Европе стратегическая автономия?
  • Есть ли на это ресурсы?
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