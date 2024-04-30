Изменится ли баланс сил в Европарламенте после выборов? Сможет ли Европа добиться стратегической автономии? Есть ли на это ресурсы?
ЕВРОВЫБОРЫ-24 ⟩ Студия Postimees: к чему приведет усиление военной повестки?
На вопросы rus.Postimees ответит в прямом эфире политолог Кармо Тюйр. Следите за беседой во вторник, в 15:15!
- Каковы основные вызовы предстоящих евровыборов?
- Как война в Украине повлияет на выбор людей?
- Европа – в ожидании эскалации конфликта: перемены неизбежны?
- Как изменится баланс сил в Европе после выборов?
- Во что может вылиться усиление партий правого толка?
- Чем чревато ослабление позиций либералов и зеленых?
- Нужна ли Европе стратегическая автономия?
- Есть ли на это ресурсы?