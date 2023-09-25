Евродепутат от EKRE: президенту Еврокомиссии следует обратить внимание на демографию

Отвечая на вопрос Postimees, что ЕС может сделать в области демографии, Мадисон сказал, что первое - это отношение. По его словам, в настоящее время слишком распространен образ детей как проблемы, мешающей женщинам жить своей жизнью. Мадисон сказал, такое отношение можно было бы изменить при поддержке ЕС.

«Еврокомиссия не выделяет ни цента на то, чтобы пропагандировать увеличение рождаемости: мол, смотрите, если у вас есть ребенок, заведите второго. Или, если у вас уже двое, заведите третьего. Чтобы общественное мнение изменилось, чтобы люди поняли, что дети - не яблоки раздора, а в конечном итоге те, кто будут платить тебе пенсию за счет налогов», - добавил он.

По мнению депутата Европарламента EKRE, Еврокомиссия могла бы обязать государства-члены ввести пакеты поддержки, аналогичные эстонскому родительскому пособию: чтобы человеку, сидящему дома с ребенком, не приходилось беспокоиться о своей работе и доходах. По его словам, ситуация в Эстонии в этом отношении одна из лучших в мире, тогда как во многих европейских странах аналогичные возможности весьма ограничены.

Мадисон также отметил, что речь фон дер Ляйен сигнализирует о приближающихся выборах в Европарламент.

По словам Мадисона, у него сложилось впечатление, что в своей речи фон дер Ляйен пыталась подчеркнуть, насколько была успешной за последние четыре года. «Скоро выборы, срок ее полномочий подходит к концу, и мы не знаем, что она планирует делать. Она как будто пыталась привнести во все позитив, показать, что сейчас все в полном порядке», - сказал он.