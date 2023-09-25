Министерство обороны отказалось от плана переименования Департамента оборонных ресурсов (KRA) в Центр человеческих ресурсов гособороны (RINK), заявил член Комиссии Рийгикогу по гособороне Кристо Энн Вага (Партия реформ). Об этом пишет портал ERR.
Экономия 30 000 евро: правительство отказалось от плана переименовать Департамент оборонных ресурсов
Вага сказал, что законопроект о переименовании департамента успешно прошел круг согласования, но в итоге не был отправлен в парламентскую комиссию.
«Некоторые члены нашей комиссии, в том числе и я, сказали и министру обороны Ханно Певкуру и главе Департамента оборонных ресурсов, что в данный момент, когда государство экономит деньги, неразумно делать ребрендинг», - сказал Вага.
Он добавил, что дополнительным соображением в пользу отказа от законопроекта стало то обстоятельство, что для его принятия необходимо обсуждение и 51 голос на пленарном заседании Рийгикогу, где правительство и так сталкивается с активной обструкцией со стороны оппозиции.
«В итоге Министерство обороны во главе с министром поняло, что в данный момент это неразумно, и приняло решение не направлять законопроект в Рийгикогу», - сказал Вага.
Экономия 30 000 евро
8 августа Департамент оборонных ресурсов объявил, что хочет изменить свое название на Центр человеческих ресурсов гособороны.
«Стоимость смены названия оценивается в сумму до 30 000 евро. В эти расходы входит замена световых вывесок и других информационных носителей в двух зданиях, а также обновление дизайна транспортных средств департамента. Обновление дизайна световых вывесок и транспортных средств является периодической деятельностью департамента, и на этот раз все новое просто придет вместе с новым названием, на что департамент не будет запрашивать дополнительные средства из госбюджета», - объяснил тогда специалист по маркетингу KRA Денис Георгиев.