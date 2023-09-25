Экономия 30 000 евро: правительство отказалось от плана переименовать Департамент оборонных ресурсов

Вага сказал, что законопроект о переименовании департамента успешно прошел круг согласования, но в итоге не был отправлен в парламентскую комиссию.

«Некоторые члены нашей комиссии, в том числе и я, сказали и министру обороны Ханно Певкуру и главе Департамента оборонных ресурсов, что в данный момент, когда государство экономит деньги, неразумно делать ребрендинг», - сказал Вага.

Он добавил, что дополнительным соображением в пользу отказа от законопроекта стало то обстоятельство, что для его принятия необходимо обсуждение и 51 голос на пленарном заседании Рийгикогу, где правительство и так сталкивается с активной обструкцией со стороны оппозиции.

«В итоге Министерство обороны во главе с министром поняло, что в данный момент это неразумно, и приняло решение не направлять законопроект в Рийгикогу», - сказал Вага.