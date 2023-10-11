Отправитель писем с угрозами школам и детским садам действовал и в других странах

Имеющаяся в распоряжении полиции информация свидетельствует о том, что отправитель угроз действовал не только в Латвии, но и в Польше и США. В связи с этим полиция задействовала механизмы международного сотрудничества и ждет от Европола информации о том, осуществлялись ли подобные акции и в других странах Европы, сообщил журналистам начальник Государственной полиции Армандс Рукс.

Руководитель Службы государственной безопасности Нормундс Межвиетс отметил, что в нынешней геополитической ситуации и в контексте гибридной войны нельзя исключать, что электронные письма с угрозами в школы были направлены недружественными Латвии странами.

В то же время данная ситуация не является уникальной, и другие страны НАТО и ЕС регулярно сталкиваются с подобными рассылками.

«В будущем мы не можем полностью исключить возможность повторения подобных организованных атак против безопасности нашей страны», - подчеркнул Межвиетс.

Как сообщалось, во вторник и среду многие учреждения образования по всей Латвии получили анонимные электронные письма на русском языке с угрозами. Госполиция заявила, что письма относятся к угрозе низкого уровня и являются целенаправленной акцией, чтобы дестабилизировать работу учреждений. В связи с этим полиция призвала школы не прекращать работу, но некоторые из них предпочли эвакуировать детей.