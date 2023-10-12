Правительство одобрило законопроект об использовании замороженных активов РФ

Об этом сообщила пресс-служба правительства. Согласно законопроекту, правовая база Эстонии будет в значительной степени реорганизована, чтобы сделать более четкими и эффективными компетенцию и полномочия учреждений по реализации и мониторингу санкций.

По мнению премьер-министра Каи Каллас, очень важно повысить цену агрессии для России. «Нам необходимо найти способы заставить Россию нести финансовую ответственность за ущерб, нанесенный Украине. Законопроект, который мы с правительством направили сегодня в парламент, позволяет использовать замороженные в Эстонии активы попавших под санкции лиц для компенсации Украине ущерба от войны. Мы должны показать пример и побудить другие европейские страны ввести аналогичные нормы. Россия должна компенсировать Украине весь нанесенный ею военный ущерб», - заявила Каллас.

Министр иностранных дел Маргус Цахкна также отметил инициативу Эстонии по мобилизации замороженных российских активов.

«Я рад, что сегодня правительство одобрило проект поправок к Закону о международных санкциях, который направлен на упорядочение правовой базы Эстонии с целью расширения компетенции и полномочий учреждений в области реализации и мониторинга санкций. Я надеюсь, что он будет обсужден в Рийгикогу при первой же возможности, чтобы продолжить повышать для России цену развязанной ею войны, в том числе сделать более эффективными уже действующие санкции», - сказал Цахкна.