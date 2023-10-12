Правительство одобрило законопроект об использовании замороженных активов РФ

В четверг правительство Эстонии одобрило и направит в парламент поправки к Закону о международных санкциях, которые, в частности, предусматривают внутренние правила использования замороженных в Эстонии активов лиц, попавших под санкции, для компенсации ущерба, нанесенного Украине войной.
Об этом сообщила пресс-служба правительства. Согласно законопроекту, правовая база Эстонии будет в значительной степени реорганизована, чтобы сделать более четкими и эффективными компетенцию и полномочия учреждений по реализации и мониторингу санкций.
По мнению премьер-министра Каи Каллас, очень важно повысить цену агрессии для России. «Нам необходимо найти способы заставить Россию нести финансовую ответственность за ущерб, нанесенный Украине. Законопроект, который мы с правительством направили сегодня в парламент, позволяет использовать замороженные в Эстонии активы попавших под санкции лиц для компенсации Украине ущерба от войны. Мы должны показать пример и побудить другие европейские страны ввести аналогичные нормы. Россия должна компенсировать Украине весь нанесенный ею военный ущерб», - заявила Каллас.
Министр иностранных дел Маргус Цахкна также отметил инициативу Эстонии по мобилизации замороженных российских активов.
«Я рад, что сегодня правительство одобрило проект поправок к Закону о международных санкциях, который направлен на упорядочение правовой базы Эстонии с целью расширения компетенции и полномочий учреждений в области реализации и мониторинга санкций. Я надеюсь, что он будет обсужден в Рийгикогу при первой же возможности, чтобы продолжить повышать для России цену развязанной ею войны, в том числе сделать более эффективными уже действующие санкции», - сказал Цахкна.
«Частью законопроекта является инициатива Эстонии по использованию замороженных активов России для компенсации ущерба, нанесенного жестокой войной России в Украине. Деньги на компенсацию ущерба, нанесенного Россией Украине, должны поступать не только из карманов налогоплательщиков других стран», - добавил он.
«Необходимо учитывать, что любое государство является правовой конструкцией и действует и несет ответственность через свой народ, - подчеркнул Цахкна. - Лишение граждан государства-агрессора, способствовавших агрессии, их активов за пределами своей страны оправдано, поскольку уже более 80 лет идет война в сердце Европы, которая еще долго будет определять архитектуру европейской безопасности. Наказание каждого, кто способствует агрессии, может в конечном итоге повлиять на политическое руководство или народ страны-агрессора, чтобы они соблюдали нормы международного права».
Министр иностранных дел отметил, что, согласно проекту, замороженные активы России будут оставаться замороженными до тех пор, пока не будет возмещен нанесенный войной ущерб. Для применения этого механизма потребуется заключение международного договора с Украиной или создание международного компенсационного механизма.
На момент составления проекта в Эстонии, по оценкам, находятся активы на сумму 38 миллионов евро, замороженные в соответствии с международными санкциями.