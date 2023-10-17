Интервью ⟩ Вован Каштан: для местной ваты я уже махровый русофоб – поэтому суд меня и оправдал!

Компенсация в размере 174 евро и девять центов была насчитана за содержание акциониста под стражей в течение двух суток. Это максимальный срок временного задержания. Напомним, что в день задержания Вована Каштана свое недоумение действиями полиции выразили представители интеллигенции – эксперты в области права, культуры, искусства, в том числе акционизма. Можно ли считать, что хотя бы частичная справедливость восстановлена, Rus.Postimees выяснял у фигуранта судебного производства.

- Как ты в целом относишься к решению суда?

- Как к подарку на день рождения, конечно (решение действительно почти совпало с датой, когда художнику исполнился 31 год – прим. ред.).

Ян Левченко и Вован Каштан в студии Postimees. Фото: Postimees

- Как тебе объяснили такое решение: надпись «дети» - да, надпись у бывшего танка - нет?

- Насколько я понимаю, спор так и продолжился вокруг того, является ли в данном контексте фраза «Всех победим, всех убьем и так далее» оправданием или дискредитацией агрессии РФ против Украины. Суд утверждает, что средний человек считывает мои действия как поддержку. Однако прошло ровно полгода, и куда чаще я наблюдаю противоположные реакции. И даже от украинских беженцев. Они прекрасно считали смысл моей акции.