Самыми заметными событиями уходящей недели в Эстонии стали выход экс-мэра столицы Таави Ааса из рядов Центристской партии и пикет в поддержку требований педагогов, состоявшийся на Тоомпеа. Никак нельзя обойти вниманием и пресс-конференцию правоохранительных ведомств Эстонии и Финляндии на тему причин повреждения эстонско-финского подводного газопровода, а также зафиксированное увеличение отрыва EKRE от реформистов в рейтингах популярности политических партий.
НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ ⟩ Выход Таави Ааса из Центристской партии, упрочение лидерства EKRE в рейтингах, пикет в поддержку учителей
Еще одна потеря в рядах центристов
Бывший мэр Таллинна и бывший министр экономики Таави Аас в понедельник, 23 октября, сообщил, что покидает Центристскую партию. Произошедшую недавно смену председателя партии Аас назвал переворотом, а также обратил внимание на то, что в рейтинге партий продолжается падение центристов. При это Аас поблагодарил уже бывших однопартийцев за сотрудничество и пожелал терпения тем, кто остается в рядах центристов.
Аас стал не первым влиятельным политиком, кто после избрания Михаила Кылварта председателем Центристской партии принял решение покинуть ее ряды. Ранее это сделали, например, Яанус Карилайд, Андра Вейдеманн, Яан Ыунапуу, Неэме Вяли, Тынис Мельдер.
EKRE уходит в отрыв
Опубликованные на этой неделе результаты последнего опроса на тему партийных предпочтений, проведенного социологической фирмой Norstat, были отмечены не только скромным результатом центристов, но и увеличившимся отрывом EKRE от реформистов. Согласно опубликованным в среду, 25 октября, данным, EKRE поддерживают 23,3%, Партию реформ - 20,6%, «Отечество» - 19,3% избирателей, имеющих право голоса.
За тройкой лидеров следуют Центристская партия (14,5%), социал-демократы (10,3%) и «Ээсти 200» (6,4%).
Поддержка EKRE за неделю существенно не изменилась. Партия реформ, занимающая второе место, за неделю потеряла 1,2 процентных пункта. Столь низкой поддержка реформистов не была с начала 2019 года, когда Norstat начал проводить опросы партийных предпочтений.
По мнению экспертов, на падение рейтинга реформистов продолжают влиять непопулярность налоговой реформы правительства и последствия скандала с участием в грузоперевозках в России фирмы, связанной с мужем премьер-министра Каи Каллас.
Китайский след в деле Balticconnector
Кая Каллас заявила 26 октября после встречи в Брюсселе с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, что случаи повреждения газопровода Balticconnector, выхода из строя эстонско-финского кабеля связи и неисправности эстонско-шведского кабеля связи связаны между собой.
Двумя днями ранее, во вторник, на пресс-конференции представителей правоохранительных ведомств Эстонии и Финляндии было объявлено, что повреждение газопровода Balticconnector мог причинить якорь, след волочения которого был обнаружен в ходе следствия.
Также было установлено, что траектория движения курсирующего под флагом Гонконга контейнерного судна NewNew Polar Bear совпадает с временем и местом повреждения Balticconnector.
Было указано, что расследование будет продолжено, при этом свою готовность к сотрудничеству в рамках расследования уже подтвердили китайские власти.
Акция в поддержку педагогов
В четверг, 26 октября, на Тоомпеа прошел крупный пикет в поддержку требований учителей о зарплате. В ходе масштабного пикета поддержку учителям выразили многие объединения предпринимателей, профсоюзы и специализированные союзы.
Глава Союза работников образования Эстонии (EHL) Реэмо Вольтри сказал журналистам, что демонстрация в поддержку учителей стала жестом, который придаст учителям дополнительные силы для переговоров о зарплате.
Вопрос о повышении заработной платы учителям в 2024 году находится на рассмотрении государственного примирителя, который продолжает проводить встречи как с министром образования, так и с профсоюзами. Министр образования Кристина Каллас ранее говорила о целесообразности вовлечь в процесс этих встреч и представителей местных самоуправлений, покольку именно они являются владельцами большинства школ в Эстонии. В качестве одной из мер, на которую педагоги готовы пойти для защиты своих интересов, называется забастовка.
Нота протеста
В понедельник, 23 октября, посольство Эстонии в Москве направило ноту в МИД РФ в связи со сносом мемориала жертвам советских репрессий, где находилась и мемориальная доска с именем главнокомандующего эстонской армии до Второй мировой войны Йохана Лайдонера.
Мемориальная доска с именем Лайдонера, созданная скульптором Мати Кармином, была установлена у ворот кладбища во Владимире по соглашению между Эстонией и РФ, заключенном в 1999 году. По данным эстонских властей, останки Лайдонера до сих пор находятся на Князь-Владимирском кладбище во Владимире.
Эстония также собирается сделать запрос о передаче ей мемориальной доски, если российская сторона решит, что она больше не может находиться на Князь-Владимирском кладбище.
13 октября 2023 года местный католический священник Илья Астапов написал в Facebook, что мемориал на кладбище разрушен.