НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ ⟩ Выход Таави Ааса из Центристской партии, упрочение лидерства EKRE в рейтингах, пикет в поддержку учителей

Китайский след в деле Balticconnector

Кая Каллас заявила 26 октября после встречи в Брюсселе с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, что случаи повреждения газопровода Balticconnector, выхода из строя эстонско-финского кабеля связи и неисправности эстонско-шведского кабеля связи связаны между собой.

Двумя днями ранее, во вторник, на пресс-конференции представителей правоохранительных ведомств Эстонии и Финляндии было объявлено, что повреждение газопровода Balticconnector мог причинить якорь, след волочения которого был обнаружен в ходе следствия.

Также было установлено, что траектория движения курсирующего под флагом Гонконга контейнерного судна NewNew Polar Bear совпадает с временем и местом повреждения Balticconnector.

Было указано, что расследование будет продолжено, при этом свою готовность к сотрудничеству в рамках расследования уже подтвердили китайские власти.

Акция в поддержку педагогов

В четверг, 26 октября, на Тоомпеа прошел крупный пикет в поддержку требований учителей о зарплате. В ходе масштабного пикета поддержку учителям выразили многие объединения предпринимателей, профсоюзы и специализированные союзы.

Участники акции в поддержку требований учителей по повышению зарплаты. Фото: Mihkel Maripuu

Глава Союза работников образования Эстонии (EHL) Реэмо Вольтри сказал журналистам, что демонстрация в поддержку учителей стала жестом, который придаст учителям дополнительные силы для переговоров о зарплате.