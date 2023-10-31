В случае роста цены электроэнергии множество людей окажется в сложной ситуации

Незадолго до начала отопительного сезона по заказу банка Citadele компания Norstat провела исследование, чтобы выяснить, готовятся ли жители стран Балтии к отопительному сезону и если да, то как именно.
Поскольку в предыдущие годы цены на электроэнергию неуклонно повышались, у людей нет уверенности, что цены не вырастут и в этом году. Тридцать процентов респондентов заявили, что в сентябре они старались жить очень экономно, поскольку предполагали, что цена на электроэнергию вырастет. К середине сентября деньги на начало отопительного сезона уже отложили семь процентов опрошенных.
37 процентов респондентов не имели возможности подготовиться к отопительному сезону, поскольку у них просто не оставалось свободных средств, которые можно было бы отложить. 14 процентов опрошенных отметили, что зимнее повышение цен на электроэнергию их не затронет. 11 процентов опрошенных сказали, что не готовятся к отопительному сезону, поскольку считают, что зимняя цена на электроэнергию по сравнению с сентябрем не повысится.
Исследование показывает, что в случае роста цен на электроэнергию больше всего пострадают люди с доходом менее 1000 евро. Почти половина (49 процентов) респондентов с нетто-зарплатой в размере от 750 до 1000 евро не смогли отложить деньги на отопительный период. Среди людей с чистым доходом в 1251–1500 евро не смогли отложить на это деньги 35 процентов респондентов, пять процентов отложили деньги на отопление, а 19 процентов ответили, что не пострадают от повышения цен. Следует отметить, что в этот диапазон укладываются также медианная нетто-зарплата в Эстонии в третьем квартале (1259 евро) и средняя нетто-зарплата (1477 евро).
Банк Citadele заказывал аналогичное исследование у Norstat и в июле прошлого года. Тогда почти треть (29 процентов) респондентов указали, что не собираются напрямую откладывать деньги, а вместо этого отказались от запланированных крупных покупок, таких как путешествие, покупка автомобиля или ремонт.
13 процентов респондентов планировали покрыть высокие затраты за счет ранее накопленных сбережений. «Десять процентов ответивших собирались инвестировать в повышение энергоэффективности жилья. Если такая возможность существует, это, безусловно, разумное решение, поскольку подобная инвестиция будет работать долгие годы и в любом случае окажется выгодной», - пояснил руководитель эстонского филиала банка Citadele Райнер Моппель.
Проведенный тогда опрос, показал, что есть и те, кому приходится принимать более решительные меры – три процента респондентов указали, что из-за высоких цен на отопление они, скорее всего, будут вынуждены переехать в меньшее помещение или к кому-то еще. Четыре процента попросят финансовой помощи у родственников, а 16 процентов попытаются найти дополнительную работу.
«Хотя проведенное в 2022 году исследование и не затрагивало точно те же вопросы, что сейчас, есть ощущение, что кошельки людей, получающих более низкую заработную плату, от двух холодных зим заметно пострадали. Год и три месяца назад 23 процента респондентов были вынуждены принимать более решительные меры в случае повышения цен на отопление, а сегодня таких уже 37 процентов», - отметил Моппель.
Опрос, проведенный в период с 11 по 21 сентября по заказу банка Citadele в трех странах Балтии исследовательской фирмой Norstat, охватил в общей сложности 1001 человека.