В случае роста цены электроэнергии множество людей окажется в сложной ситуации

Поскольку в предыдущие годы цены на электроэнергию неуклонно повышались, у людей нет уверенности, что цены не вырастут и в этом году. Тридцать процентов респондентов заявили, что в сентябре они старались жить очень экономно, поскольку предполагали, что цена на электроэнергию вырастет. К середине сентября деньги на начало отопительного сезона уже отложили семь процентов опрошенных.

37 процентов респондентов не имели возможности подготовиться к отопительному сезону, поскольку у них просто не оставалось свободных средств, которые можно было бы отложить. 14 процентов опрошенных отметили, что зимнее повышение цен на электроэнергию их не затронет. 11 процентов опрошенных сказали, что не готовятся к отопительному сезону, поскольку считают, что зимняя цена на электроэнергию по сравнению с сентябрем не повысится.

Исследование показывает, что в случае роста цен на электроэнергию больше всего пострадают люди с доходом менее 1000 евро. Почти половина (49 процентов) респондентов с нетто-зарплатой в размере от 750 до 1000 евро не смогли отложить деньги на отопительный период. Среди людей с чистым доходом в 1251–1500 евро не смогли отложить на это деньги 35 процентов респондентов, пять процентов отложили деньги на отопление, а 19 процентов ответили, что не пострадают от повышения цен. Следует отметить, что в этот диапазон укладываются также медианная нетто-зарплата в Эстонии в третьем квартале (1259 евро) и средняя нетто-зарплата (1477 евро).