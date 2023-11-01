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Рейтинги: «Отечество» обогнало Партию реформ, лидирует по-прежнему EKRE

BNS
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По мнению Урмаса Рейнсалу, главной целью правительства должно стать формирование государства с сильной национальной промышленностью, а нынешняя политика ведет, скорее, к уничтожению промышленности.
По мнению Урмаса Рейнсалу, главной целью правительства должно стать формирование государства с сильной национальной промышленностью, а нынешняя политика ведет, скорее, к уничтожению промышленности. Фото: Sander Ilvest

Согласно последнему опросу, проведенному социологической фирмой Norstat, Консервативную народную партию Эстонии поддерживают 23,2%, «Отечество» – 20,2%, Партию реформ – 20%  избирателей, имеющих право голоса.

Самой популярной партией по-прежнему остается EKRE, чья поддержка на протяжении двух месяцев остается в пределах 23-24%. Десятую неделю подряд продолжает расти поддержка «Отечества», которое обогнало в рейтинге Партию реформ.

Поддержка партии «Отечество», выросшая за последние десять недель на 10,4 процентных пункта, находится на самом высоком уровне с начала 2019 года. Поддержка Партии реформ, снизившаяся на 5,9 процентных пункта за последние шесть недель, находится на самом низком уровне с начала 2019 года, когда Norstat начал опрос партийных предпочтений.

За тройкой лидеров следуют Центристская партия (14,6%), СДПЭ (10,4%) и «Ээсти 200» (6,4%).

Коалиционные партии поддерживают в общей сложности 36,8% респондентов, а оппозиционные – 58%.

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