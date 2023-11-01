Рейтинги: «Отечество» обогнало Партию реформ, лидирует по-прежнему EKRE

Поддержка партии «Отечество», выросшая за последние десять недель на 10,4 процентных пункта, находится на самом высоком уровне с начала 2019 года. Поддержка Партии реформ, снизившаяся на 5,9 процентных пункта за последние шесть недель, находится на самом низком уровне с начала 2019 года, когда Norstat начал опрос партийных предпочтений.