Латвия назвала срок, до которого из страны должны исчезнуть все авто с российскими номерами

Автомобили, зарегистрированные в России, должны до 14 февраля 2024 года либо официально сменить «место жительства», либо выехать из Латвии. Иначе – конфискация. Такое решение принял сегодня Сейм Латвии, в окончательном чтении поддержавший поправки в местный Закон о дорожном движении.
Поправки, зафиксированные в обновленном латвийском законе, запрещают российским транспортным средствам участвовать в дорожном движении, если они не будут зарегистрированы в Латвии в указанный срок.
Поправки гласят, что владельцы транспортных средств, зарегистрированных в РФ, должны либо перерегистрировать их в латвийской юрисдикции, либо вывезти из Латвии не позднее 14 февраля следующего года. Если после этого срока будет обнаружено, что российский автомобиль, незарегистрированный в Латвии, использовался в дорожном движении, он будет арестован и конфискован. Конфискованные автомобили будут переданы Украине.
Параллельно с этим, отмечается в сообщении Сейма Латвии, за несанкционированное использование российских автомобилей на территории Латвии могут взыскать штраф «в размере от ста пятидесяти до четырехсот штрафных единиц». Критерии решения о том, выписывать штраф или нет, в законодательных документах не прописаны.
При этом исключения, при которых номера РФ могут появиться в Латвии, остаются, хотя коридор их сужен практически до одного пункта. В случае если автомобиль едет через Латвию транзитом, то ему можно пересечь территорию страны, но только один раз и только в течение 24 часов. Видимо, этим правом воспользуются те владельцы, кто захочет перегнать автомобили в Россию, потому что въехать на российских номерах в ЕС с территории России и Беларуси нельзя уже нигде – от Норвегии до Польши.
В случае транзита перед въездом в Латвию человеку необходимо будет предоставить информацию о транспортном средстве и его водителе с помощью электронных услуг ВСИА «Дирекция безопасности дорожного движения».
Редкие исключения
После 14 февраля 2024 года использование зарегистрированного в России транспортного средства в дорожном движении на территории Латвии будет разрешено, если автомобиль «находится в собственности или во владении лица, пользующегося привилегиями и иммунитетами в соответствии с обязательными для Латвии нормами международного права». То есть дипломаты.
Также проехать на номерах РФ можно будет для краткосрочной поездки, в рамках «оказания технической поддержки дипломатическому и консульскому представительству Латвии или иностранного государства, либо международной организации». Перед въездом в страну водителю такого автомобиля все равно необходимо будет представить документы, подтверждающие указанные обстоятельства.
Еще 14 сентября Латвия в лице налоговой службы обещала не конфисковывать автомобили с российскими номерами, если они уже находятся на территории Евросоюза. Однако неделю спустя глава министерства Юстиции Инесе Либиня-Эгнере.Министерство заявила, что законопроект о конфискации автомобилей с российскими и белорусскими номерами уже готовится.
29 сентября Литва обязала автомобили с российскими номерами покинуть ЕС в течение полугода, то есть до конца марта 2024 года.
Учитывая, что по дороге из Литвы в Россию неминуемо оказывается Латвия, и владельцам российских автомобилей, живущим или по каким-то причинам оказавшимся в Литве, придется подстраиваться под латвийские ограничения, которые начинают действовать на две недели раньше литовского срока.
Эстонский подход
Уже находящиеся в Эстонии автомобили с российскими регистрационными номерами пока могут как находиться здесь, однако этот вопрос вызывает серьезные дискуссии.
Председатель Консервативной народной партии Эстонии Мартин Хельме заявлял в сентябре, что идея конфискации собственности у россиян «не соответствует верховенству закона».
Реакция последовала после того, как в четверг 14 сентября министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил на пресс-конференции, что, на его взгляд, конфискация автомобилей с российскими номерами необходима.
Присяжный адвокат Норман Аас считает, что соответствующее изменение законодательства может повлечь за собой судебные споры. А член фракции центристов Андрей Коробейник уверен, что конфискация автомобилей с российскими номерами, которые остаются на территории Эстонии, ударит не по российским олигархам, а, в том числе, по украинским беженцам.
Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна обещал на уровне правительства обсудить, следует ли отправлять уже находящиеся в Эстонии автомобили с российскими номерами обратно в Россию, или же их следует конфисковать, однако пока новостей по этому вопросу не поступало.
Rus.Postimees после запрета на въезд в страну российских авто выяснял, сколько вообще автомобилей с номерами РФ приезжало в страну, а также кто может получить выгоду от нового запрета.