Латвия назвала срок, до которого из страны должны исчезнуть все авто с российскими номерами

Поправки, зафиксированные в обновленном латвийском законе, запрещают российским транспортным средствам участвовать в дорожном движении, если они не будут зарегистрированы в Латвии в указанный срок.

Поправки гласят, что владельцы транспортных средств, зарегистрированных в РФ, должны либо перерегистрировать их в латвийской юрисдикции, либо вывезти из Латвии не позднее 14 февраля следующего года. Если после этого срока будет обнаружено, что российский автомобиль, незарегистрированный в Латвии, использовался в дорожном движении, он будет арестован и конфискован. Конфискованные автомобили будут переданы Украине.

Параллельно с этим, отмечается в сообщении Сейма Латвии, за несанкционированное использование российских автомобилей на территории Латвии могут взыскать штраф «в размере от ста пятидесяти до четырехсот штрафных единиц». Критерии решения о том, выписывать штраф или нет, в законодательных документах не прописаны.

При этом исключения, при которых номера РФ могут появиться в Латвии, остаются, хотя коридор их сужен практически до одного пункта. В случае если автомобиль едет через Латвию транзитом, то ему можно пересечь территорию страны, но только один раз и только в течение 24 часов. Видимо, этим правом воспользуются те владельцы, кто захочет перегнать автомобили в Россию, потому что въехать на российских номерах в ЕС с территории России и Беларуси нельзя уже нигде – от Норвегии до Польши.