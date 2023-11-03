Суд в Москве вынес приговор медикам, обвиняемым в торговле детьми

Никулинский суд Москвы приговорил к длительным срокам заключения нескольких человек, среди которых врачи и суррогатные матери, обвиненные в торговле детьми из-за сопровождения суррогатного материнства. И адвокаты, и сами врачи считают, что дело сфабриковано и абсурдно, пишет Би-би-си.
Эмбриолог Тарас Ашитков получил 17,5 лет строгого режима, врач-репродуктолог Юлиана Иванова 16,5 лет общего режима, акушер-гинеколог Лилиан Панаиоти 16 лет общего режима, гендиректор «Европейского центра суррогатного материнства» Владислав Мельников - 19,5 лет строгого режима.
Две суррогатные матери, Татьяна Блинова и Лилия Валеева, получили, соответственно, 4 года и 10 лет общего режима.
Все обвиняемые неоднократно заявляли, что невиновны, и называли дело сфабрикованным. Перед заседанием они еще раз подчеркнули, что невозможно продать детей их же родителям, и назвали происходящее беззаконием и абсурдом.
«Оказалось, что это преступление»
«Мы шокированы таким суровым наказанием. Наша совместная позиция адвокатов всех врачей была - должен быть оправдательный приговор. Вести беременность и роды не является преступлением», - сказала Би-би-си адвокат Лилии Панаиоти Лилия Гумарова.
«Моя подзащитная признала вину частично, поэтому мы рассчитывали на совершенно другую меру наказания. Она признала свои фактические действия - что она была суррогатной матерью, что она была донором ооцитов. Она считала, что помогает людям и делает их счастливыми, когда предоставляет свои донорские клетки и вынашивает чужих детей. Оказалось, что это преступление», - в свою очередь сказала адвокат Лилии Валеевой Елена Ловкова.
Сейчас адвокаты готовят документы для апелляции.
Откуда взялось «дело врачей»
Уголовное дело возбудили в начале 2020 года после того, как в съемной квартире в Подмосковье нашли тело младенца (экспертиза позже показала, что он скончался от ненасильственных причин). Вместе с ним в квартире находились еще трое младенцев, рожденных по программе суррогатного материнства для иностранных граждан. Их родители оформили все документы, включая свидетельства о рождении, однако не забрали младенцев сразу на Филиппины - как позднее объяснял их представитель, они ждали, пока младенцы немного окрепнут перед длительным перелетом.
СК возбудил дело по части 3 статьи 127.1 (купля-продажа людей, повлекшая по неосторожности смерть, в составе организованной группы). По версии следствия, глава агенства «Росюрконсалтинг» Константин Свитнев и глава «Европейского центра суррогатного материнства» (ЕЦСМ) Владислав Мельников из корыстных побуждений объединились в организованную группу «для осуществления систематической деятельности по торговле детьми, рожденными суррогатными матерями» и отправки этих детей покупателям за границу.
По факту же, настаивали обвиняемые, они просто занимались сопровождением легальных в России программ суррогатного материнства - в частности, Свитнев основал «Росюрконсалтинг» в 2003 году, и за годы услугами агенства воспользовались сотни клиентов.
Когда от клиента поступал запрос, ЕЦСМ подбирал ему возможных суррогатных матерей и доноров яйцеклетки из своей базы. После того как выбор был сделан, женщин направляли в медклинику. «Росюрконсалтинг» организовывал юридическое сопровождение программы - оформление документов, в том числе получение свидетельств о рождении и выездных виз.
Тем не менее следствие арестовало девять человек, включая врачей, суррогатных матерей, юриста компании, переводчика с китайского языка и даже женщину-курьера, возившую лекарства, памперсы и сопровождавшую суррогатных матерей на врачебные приемы.
Трое из них - курьер Валентина Чернышова, юрист Роман Емашев и Кирилл Анисимов - признали вину и заключили досудебное соглашение со следствием. Глава «Росюрконсалтинга» Константин Свитнев предполагает, что они сделали это под давлением следствия. Все трое получили реальные сроки, от пяти до шести лет колонии.
В разговоре с Би-би-си Свитнев настаивает, что дело полностью сфабриковано. Сам он с 2020 года находится не в России.
Проданы ли были дети?
Происхождение всех признанных потерпевшими детей установлено, прямое генетическое родство между родителями и всеми детьми подтверждено, все дети, за исключением пятерых, которых изъяла российская опека (трое филиппинских детей и двое австралийских), находятся в своих семьях, со своими генетическими родителями.
Родители изъятых опекой детей, в свою очередь, все эти годы судятся за право самим воспитывать своих детей и забрать их домой. В случае как минимум одной семейной пары судебный процесс полностью завершен, решение принято в их пользу и им выданы исполнительные листы, обязывающие опеку передать им детей (копии документов есть в распоряжении Би-би-си).
В случае еще одной семьи Верховный суд России в августе 2023 года подтвердил их родительские права по отношению к якобы проданным им детям. (Судебный процесс при этом еще продолжается).
Российская ассоциация репродукции человека еще в 2020 году выступила с официальным заявлением в поддержку врачей-репродуктологов. «Обвинения медиков в торговле детьми абсурдны. К возможным проблемам юридического сопровождения врачи никакого отношения не имеют», - говорил президент ассоциации Владислав Корсак изданию «Медвестник».