Суд в Москве вынес приговор медикам, обвиняемым в торговле детьми

Эмбриолог Тарас Ашитков получил 17,5 лет строгого режима, врач-репродуктолог Юлиана Иванова 16,5 лет общего режима, акушер-гинеколог Лилиан Панаиоти 16 лет общего режима, гендиректор «Европейского центра суррогатного материнства» Владислав Мельников - 19,5 лет строгого режима.

Две суррогатные матери, Татьяна Блинова и Лилия Валеева, получили, соответственно, 4 года и 10 лет общего режима.

Все обвиняемые неоднократно заявляли, что невиновны, и называли дело сфабрикованным. Перед заседанием они еще раз подчеркнули, что невозможно продать детей их же родителям, и назвали происходящее беззаконием и абсурдом.

«Оказалось, что это преступление»

«Мы шокированы таким суровым наказанием. Наша совместная позиция адвокатов всех врачей была - должен быть оправдательный приговор. Вести беременность и роды не является преступлением», - сказала Би-би-си адвокат Лилии Панаиоти Лилия Гумарова.

«Моя подзащитная признала вину частично, поэтому мы рассчитывали на совершенно другую меру наказания. Она признала свои фактические действия - что она была суррогатной матерью, что она была донором ооцитов. Она считала, что помогает людям и делает их счастливыми, когда предоставляет свои донорские клетки и вынашивает чужих детей. Оказалось, что это преступление», - в свою очередь сказала адвокат Лилии Валеевой Елена Ловкова.

Сейчас адвокаты готовят документы для апелляции.

Откуда взялось «дело врачей»