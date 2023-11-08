Norstat: популярность «Отечества» продолжает расти на фоне падения рейтинга Партии реформ

EKRE продолжает лидировать, ее поддержка не изменилась за неделю и находится на одном уровне с конца августа. Поддержка «Отечества», занимающего второе место, выросла за неделю на 2,2 процентных пункта, а поддержка Партии реформ, занимающей третье место, снизилась за неделю на 1 процентный пункт. Поддержка «Отечества» находится на самом высоком уровне с начала 2019 года, когда Norstat начал опрос партийных предпочтений, а поддержка Партии реформ – на самом низком. Отрыв EKRE от «Отечества» теперь составляет 0,8 процентного пункта, а Партии реформ – 3,4 процентного пункта.