Norstat: популярность «Отечества» продолжает расти на фоне падения рейтинга Партии реформ

Согласно последнему опросу, проведенному социологической фирмой Norstat, Консервативную народную партию Эстонии поддерживают 23,2%, «Отечество» – 22,4%, Партию реформ – 19% избирателей, имеющих право голоса.
EKRE продолжает лидировать, ее поддержка не изменилась за неделю и находится на одном уровне с конца августа. Поддержка «Отечества», занимающего второе место, выросла за неделю на 2,2 процентных пункта, а поддержка Партии реформ, занимающей третье место, снизилась за неделю на 1 процентный пункт. Поддержка «Отечества» находится на самом высоком уровне с начала 2019 года, когда Norstat начал опрос партийных предпочтений, а поддержка Партии реформ – на самом низком. Отрыв EKRE от «Отечества» теперь составляет 0,8 процентного пункта, а Партии реформ – 3,4 процентного пункта.
За тройкой лидеров следуют Центристская партия (14,6%), СДПЭ (10,4%) и «Ээсти 200» (6,4%).
Коалиционные партии поддерживают в общей сложности 35% респондентов, а оппозиционные – 60%.