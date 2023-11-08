АНАЛИЗ ⟩ Почему Кая Каллас остается генералом, а экс-лидер «Ээсти 200» Хуссар становится солдатом

Это говорит о том, что, возможно, именно отставка Каллас после скандала с российским перевозками, если бы она состоялась, вызвала бы разочарование даже у большей части электората реформистов, чем та, что в итоге сменила свои политические преференции. Но даже если в самые первые дни после скандала отставка Каллас еще могла сервироваться как проявление не слабости, а силы, то к нынешнему моменту эти возможности упущены, так что совершенно понятно, что сейчас, даже не предлагая Каллас никакой альтернативы, реформисты делают все правильно для того, чтобы уж те, кто остался им верен до сегодняшнего дня, никуда не разбежались. Уйти Каллас сможет позволить себе только тогда, когда главный скандал с ее именем забудется и ее «отступление» нельзя будет интерпретировать как «прогибание».