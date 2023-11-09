Самый дорогой футболист чемпионата Израиля отстранен на неопределенный срок из-за поступка жены

В последний раз Саба был в составе заявленной на матч команды 1 октября, но остался в запасе.

Источник в клубе рассказал, что Саба, имеющий арабское происхождение, после нападения ХАМАС уехал в Дубай, а 17 октября его жена опубликовала в Instagram пожелание мира для израильтян и палестинцев. Этот пост не понравился болельщикам клуба, и в «Маккаби» решили их не злить.