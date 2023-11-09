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Самый дорогой футболист чемпионата Израиля отстранен на неопределенный срок из-за поступка жены

rus.postimees.ee
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Диа Саба (справа).
Диа Саба (справа). Фото: Long Lei

Портал Marca сообщает, что Диа Саба, нападающий «Маккаби» и при этом являющийся самым дорогим футболистом чемпионата Израиля, отстранен командой на неопределенный срок после начала конфликта с ХАМАС.

В последний раз Саба был в составе заявленной на матч команды 1 октября, но остался в запасе.

Источник в клубе рассказал, что Саба, имеющий арабское происхождение, после нападения ХАМАС уехал в Дубай, а 17 октября его жена опубликовала в Instagram пожелание мира для израильтян и палестинцев. Этот пост не понравился болельщикам клуба, и в «Маккаби» решили их не злить.

Саба принес клубу извинения, но ему, вероятно, придется искать себе команду за пределами Израиля.

Transfermarkt оценивает стоимость Сабы, который отыграл 11 матчей за сборную Израиля, в 3,5 млн евро.

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