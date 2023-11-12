НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ ⟩ Отставка председателя «Ээсти 200», обструкция в парламенте, забастовка учителей

Руководитель фракции социал-демократов в Рийгикогу Евгений Осиновский заявил, что еще 8 ноября вечером стало ясно, что Рийгикогу больше не может действовать в обычном режиме. По его словам, понятно, что у EKRE нет реального желания улучшить бюджет, но государству нужен бюджет, поэтому правительство должно будет принять соответствующее решение. Осиновский уточнил, что связывание принятия бюджета с доверием правительству лично для него является последним предпочтением, но альтернатив ему, похоже, очень мало.

Зал заседаний Рийгикогу. 9 ноября 2023 года. Фото: Eero Vabamägi

Заседание парламента, начавшееся в среду в 14.00, завершилась только в четверг утром; когда повестка дня дошла до второго чтения инициированного правительством законопроекта о внесении изменений в Закон о госбюджете, оппозиция вынесла на голосование множество поправок. Поскольку фракции имеют право просить 10-минутный перерыв перед голосованием по каждому предложению о поправках, сессия парламента начала затягиваться. Центристы в какой-то момент покинули зал, фракция EKRE же продолжала запрашивать перерывы.

Учителя не отказались от забастовки

Союз работников образования Эстонии провел в пятницу утром предупредительную забастовку учителей по всей стране. Забастовка прошла в школах с 9 до 10 часов утра, а в детских садах - с 8 до 9 утра. Согласно позиции профсоюза, правительство затягивает переговоры о зарплате и, в отличие от учителей, не предложило конкретного плана по реализации соглашения, поэтому было решено провести предупредительную забастовку.