НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ ⟩ Отставка председателя «Ээсти 200», обструкция в парламенте, забастовка учителей

Самыми заметными событиями уходящей недели в Эстонии стало заявление спикера Рийгикогу Лаури Хуссара о его уходе с поста председателя партии «Ээсти 200», активное препятствование работе парламента депутатами фракции EKRE, а также предупредительная забастовка учителей.
Хуссар освободил кресло
Лаури Хуссар в понедельник, 6 ноября, на заседании правления «Ээсти 200» объявил о том, что уходит с поста председателя партии и посвящает себя работе в Рийгикогу. Хуссар объяснил это тем, что в условиях продолжающейся в парламенте обструкции для него стало крайне трудным совмещать руководство партией с руководством парламентом.
Представители оппозиционных партий усомнились в серьезности названных Хуссаром причин, побудивших его к такому решению. Глава «Отечества» Урмас Рейнсалу заявил, что «Ээсти 200» находится в политической агонии, центрист Юри Ратас увидел в событиях в «Ээсти 200» признаки скорого распада правящей коалиции.
В пятницу, 10 ноября, стало известно, что в председатели «Ээсти 200» решил баллотироваться министр иностранных дел Маргус Цахкна. В прессе возможными сменщиками Хуссара на посту главы партии также называют Кристину Каллас и Хендрика Йоханнеса Терраса.
Балаган EKRE в Рийгикогу
Откровенен ли в своих объяснениях Лаури Хуссар или нет, но обструкция из парламента действительно никуда не пропала. Становится все более неизбежной перспектива принятия госбюджета в увязке с голосованием по вотуму доверия правительству.
Руководитель фракции Партии реформ в Рийгикогу Эркки Келдо сказал журналистам в четверг, 9 ноября, что фракцией EKRE на этой неделе было предложено около 2700 поправок, которые можно было бы рассматривать полгода. По словам Келдо, по содержанию эти поправки несущественные, и EKRE сама признала, что ее желание фактически состоит в том, чтобы не допустить принятия бюджета и добиться досрочных выборов.
Руководитель фракции социал-демократов в Рийгикогу Евгений Осиновский заявил, что еще 8 ноября вечером стало ясно, что Рийгикогу больше не может действовать в обычном режиме. По его словам, понятно, что у EKRE нет реального желания улучшить бюджет, но государству нужен бюджет, поэтому правительство должно будет принять соответствующее решение. Осиновский уточнил, что связывание принятия бюджета с доверием правительству лично для него является последним предпочтением, но альтернатив ему, похоже, очень мало.
Заседание парламента, начавшееся в среду в 14.00, завершилась только в четверг утром; когда повестка дня дошла до второго чтения инициированного правительством законопроекта о внесении изменений в Закон о госбюджете, оппозиция вынесла на голосование множество поправок. Поскольку фракции имеют право просить 10-минутный перерыв перед голосованием по каждому предложению о поправках, сессия парламента начала затягиваться. Центристы в какой-то момент покинули зал, фракция EKRE же продолжала запрашивать перерывы.
Учителя не отказались от забастовки
Союз работников образования Эстонии провел в пятницу утром предупредительную забастовку учителей по всей стране. Забастовка прошла в школах с 9 до 10 часов утра, а в детских садах - с 8 до 9 утра. Согласно позиции профсоюза, правительство затягивает переговоры о зарплате и, в отличие от учителей, не предложило конкретного плана по реализации соглашения, поэтому было решено провести предупредительную забастовку.
По заказу Института социальных исследований фирма Norstat опросила людей в связи с текущей ситуацией в сфере образования в Эстонии, чтобы выяснить, как они относятся к забастовке педагогов. 20 процентов респондентов осудили или скорее осудили забастовку, 69 процентов заявили, что скорее одобряют или одобряют ее проведение, а 11 процентов не имеют своего мнения.
Определен график слушаний по делу Петерсона
Во вторник, 7 ноября, в Харьюском уездном суде стартовал процесс над обвиняемым в государственной измене Айво Петерсоном. Состоялось предварительное слушание, на котором суд установил график слушаний и огласил подробности по делу Петерсона и его соратников. Перед слушанием Петерсон выразил уверенность, что в конце концов он будет оправдан.
Согласно обвинительному заключению, с октября 2022 года по 10 марта 2023 года Айво Петерсон и Дмитрий Роотси сознательно и организованно, на основании полученных из России указаний, оказывали помощь лицам, действующим по заданию из России и российских учреждений, в ненасильственных действиях против суверенитета, независимости и территориальной целостности Эстонской Республики.
Петерсон также помогал обвиняемому Андрею Андронову в ненасильственных действиях против суверенитета, независимости и территориальной целостности Эстонии.
Один житель Эстонии стал сказочно богат
Во вторник, 7 ноября, одному из жителей Эстонии посчастливилось выиграть в лотерею гигантскую сумму денег. В очередном розыгрыше лотереи Eurojackpot житель Эстонии выиграл 562 612,10 евро при совпадении 5+0. Счастливый билет он купил в интернете.
Игрок из Эстонии стал в этом тираже единственным победителем в призовом уровне 5+0. Еще один победитель был в призовом уровне 5+1; выигрыш в размере 997 621 евро достался жителю Польши.