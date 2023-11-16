Каллас: возможно, дополнительного повышения налогов удастся избежать

«Сейчас у нас в Министерстве финансов довольно много разных линий работы. Прежде всего, нужно достичь соглашения по налогу на автомобили и передать его в Рийгикогу. Затем – проект правительства по бюджетированию с нулевой базой, который ждут министерства и который также должен поступить из Министерства финансов, чтобы можно было дальше работать над ней и продолжать этот процесс. А затем – то, что касается закрытия этой дыры в 400 млн евро», - сказала премьер-министр.