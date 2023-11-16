Каллас: возможно, дополнительного повышения налогов удастся избежать

Премьер-министр Кая Каллас сказала на пресс-конференции правительства в четверг, что для заполнения дыры в 400 млн евро, которая сейчас учитывается стратегией госбюджета, вместо повышения налогов или новых налогов сейчас рассматривается вариант экономии.
«Сейчас у нас в Министерстве финансов довольно много разных линий работы. Прежде всего, нужно достичь соглашения по налогу на автомобили и передать его в Рийгикогу. Затем – проект правительства по бюджетированию с нулевой базой, который ждут министерства и который также должен поступить из Министерства финансов, чтобы можно было дальше работать над ней и продолжать этот процесс. А затем – то, что касается закрытия этой дыры в 400 млн евро», - сказала премьер-министр.
«Я думаю, что очень правильно, что мы рассматриваем разные альтернативы в ситуации, где мы ощущаем очень сильное недовольство общества в связи с повышением налогов. Я считаю правильным подход Министерства финансов – подумать скорее о том, можем ли мы закрыть эту дыру, если будем экономить, а не требовать дополнительных средств у налогоплательщика», - сказала Каллас.
Тем не менее, решения еще предстоит обсудить в коалиции, а на данный момент, по словам Каллас, работа ведется на уровне партий.