США опровергли сообщение WP о сделке Израиля с ХАМАС

На данный момент «сделки нет», но США продолжают усиленно работать над тем, чтобы договоренность между Израилем и ХАМАС была достигнута, следовало из сообщения Уотсон в соцсети X.

Ранее газета The Washington Post написала со ссылкой на источники, что Израиль, США и ХАМАС близки к достижению договоренности, в рамках которой десяткам женщин и детей, которых боевики удерживают в секторе Газа, будет предоставлена свобода. В обмен все стороны согласятся на прекращение огня как минимум на пять дней, говорилось в публикации.

Официальный представитель посольства Израиля в Вашингтоне поздним вечером 18 ноября отказался давать комментарии по ситуации с заложниками.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами, по обновленным данным, стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.