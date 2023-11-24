На нарвской границе установили дополнительные бетонные заграждения

На прошлой неделе на Нарвском мосту было установлено 10 бетонных ограждений пирамидальной формы, в пятницу к ним добавилось еще 15.

«В настоящий момент мы следим за ситуацией в Финляндии и в случае аналогичных атак на нарвскую границу готовы закрыть этот пограничный переход. В данный момент мы устанавливаем заграждения на обочине дороги на мосту, чтобы они не мешали движению», - сказал начальник нарвского погранпункта Марек Лийва.