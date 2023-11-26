Тяжелое ДТП: женщину зажало между стеной дома и автомобилем

В субботу в 07.45 в Харьюском уезде в волости Ляэне-Харью на 21-м километре дороги Харью-Ристи - Ригулди - Вынткюла 49-летний мужчина, управляя маршрутным автобусом Iveco Bus Grossway, на плавном вираже съехал с дороги, автобус опрокинулся набок. Водитель автобуса получил травмы и был доставлен в больницу.

Второе тяжелое ДТП произошло в 09.55 в волости Кийли Харьюского уезда, в деревне Луйге - 29-летняя женщина завела легковой автомобиль Kia Ceed и, стоя вне автомобиля, выжала сцепление, в результате чего автомобиль начал движение и врезался в стену дома. Женщину зажало между стеной и автомобилем. Пострадавшую доставили в больницу.

В 13.32 в деревне Тагула волости Валга Валгского уезда 21-летний мужчина, управляя автомобилем Audi Q5, не уступил дорогу автомобилю Škoda Fabia, который двигался по главной дороге. В аварии пострадал водитель Škoda - 61-летний мужчина, он был доставлен в больницу.