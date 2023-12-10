Главными событиями уходящей недели стало принятие эстонским парламентом государственного бюджета, консультации в президентском дворце, которые глава государства провел с председателями парламентских партий, призвав их к преодолению парламентского кризиса, и, конечно же, триумфальное выступление пловчихи Энели Ефимовой на чемпионате Европы.
НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ ⟩ Принятие парламентом госбюджета, встречи президента с главами партий, победа Энели Ефимовой на чемпионате Европы
Рийикогу принял госбюджет
В пятницу, 8 декабря, на дополнительном заседании Рийгикогу принял привязанный к вотуму доверия правительству Закон о государственном бюджете на 2024 год. Объем доходов в государственном бюджете на следующий год составит 16,8 млрд, объем расходов - 17,7 млрд евро.
На окончательном голосовании за принятие государственного бюджета проголосовали 58 депутатов Рийгикогу, против - 31.
Инициированный правительством законопроект прошел первое чтение в Рийгикогу 18 октября. К сроку к нему было представлено 745 поправок. 23 ноября перед вторым чтением правительство решило привязать принятие законопроекта к вотуму доверия, таким образом взяв на себя обязанности ведущей комиссии. Голосование по поправкам, представленным к проекту закона, привязанному к вотуму доверия, не проводится.
Посещения президентского дворца лидерами парламентских партий
В первой половине недели президент Эстонии Алар Карис провел встречи в Кадриорге с лидерами всех шести представленных в эстонском парламенте партий. Основной темой встреч был поиск путей преодоления парламентского кризиса, вызванного обструкцией, используемой частью оппозиционных сил, и привязками правящими партиями голосований по законам к вопросу о доверию правительству.
После окончания консультаций глава государства пообщался с журналистами. В частности, он признал, что на встречах обсуждалась и тема возможности отставки премьер-министра, при этом некоторые партии считали, что эту тему никак нельзя увязывать с вопросом налаживания нормальной работы парламента. В то же время, указал президент, лидеры некоторых партий, и не только оппозиционых, сказали, что отставка премьер-министра могла бы быть одним из решений по выходу из парламентского кризиса.
При этом Карис констатировал, что представители партий, избранные в Рийгикогу народом, подтвердили, что хотят прекратить обструкцию, парализующую работу парламента. Однако, указал президент, у всех партий есть свое мнение о том, как выйти из ситуации, и эти мнения часто противоречат друг другу. Президент затруднился предсказать, когда парламентские партии могут прийти к компромиссу.
Европейское золото Энели Ефимовой
Эстонская пловчиха Энели Ефимова в среду вечером выиграла на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в Румынии золотую медаль на дистанции 100 метров брассом среди женщин.
Победное время эстонской пловчихи составило 1 минуту 03,21 секунды, что является рекордом Эстонии.
Речь идет об историческом достижении для эстонского плавания. Впервые представитель Эстонии завоевал золото на чемпионате Европы на короткой воде.
Учителя получили право на забастовку
Протокол о разногласиях, подписанный государственным примирителем, завершил процедуру примирительного процесса между Союзом работников образования Эстонии (EHL) и Министерством образования и науки по теме минимальной заработной платы учителей.
Недостижение соглашения и завершение примирительной процедуры подписанием протокола о разногласиях означает, что правительство может установить минимальную заработную плату школьных учителей на следующий год по своему усмотрению, а профсоюз будет иметь право организовать забастовку в общеобразовательных школах на условиях, предусмотренных Законом о разрешении коллективных трудовых споров.
Позднее представители Союза работников образования Эстонии сообщили прессе, что, по всей вероятности, забастовка будет проведена уже в 2024 году.
Закрытие бара Sveta
В понедельник было объявлено о том, что бар Sveta в таллиннском районе Теллискиви, который начинал работу как винтажный магазин и бар, а с годами превратился в популярный клуб и концертную площадку, закроет свои двери 1 января 2024 года.
Один из основателей бара Люк Теэтсов-Фолкнер написал в соцсетях, что, к сожалению, команда бара не может продолжать работу в сегодняшней политико-экономической ситуации. Он напомнил, что владельцы бара всегда руководствовались своей миссией и старались делать доброе дело, поддерживали местных жителей, были принципиальными, инклюзивными и честными. Также он указал, что бар закроется с наступлением нового года, но дух Sveta будет жить дальше.
Огромный выигрыш в лотерею
В очередном тираже лотереи Bingo loto, состоявшемся в среду, 6 декабря, оказался разыгран джекпот. Счастливому игроку досталась сумма в размере 482 101,30 евро. Выигрышный билет был куплен в интернете.