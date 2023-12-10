НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ ⟩ Принятие парламентом госбюджета, встречи президента с главами партий, победа Энели Ефимовой на чемпионате Европы

Рийикогу принял госбюджет

В пятницу, 8 декабря, на дополнительном заседании Рийгикогу принял привязанный к вотуму доверия правительству Закон о государственном бюджете на 2024 год. Объем доходов в государственном бюджете на следующий год составит 16,8 млрд, объем расходов - 17,7 млрд евро.

На окончательном голосовании за принятие государственного бюджета проголосовали 58 депутатов Рийгикогу, против - 31.

Инициированный правительством законопроект прошел первое чтение в Рийгикогу 18 октября. К сроку к нему было представлено 745 поправок. 23 ноября перед вторым чтением правительство решило привязать принятие законопроекта к вотуму доверия, таким образом взяв на себя обязанности ведущей комиссии. Голосование по поправкам, представленным к проекту закона, привязанному к вотуму доверия, не проводится.

Посещения президентского дворца лидерами парламентских партий

В первой половине недели президент Эстонии Алар Карис провел встречи в Кадриорге с лидерами всех шести представленных в эстонском парламенте партий. Основной темой встреч был поиск путей преодоления парламентского кризиса, вызванного обструкцией, используемой частью оппозиционных сил, и привязками правящими партиями голосований по законам к вопросу о доверию правительству.