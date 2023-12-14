Опрос: 71 процент жителей Эстонии считает отставку Каи Каллас необходимой

На вопрос исследовательской фирмы Norstat, считают ли они, что Кая Каллас должна уйти с поста премьер-министра, 71% опрошенных ответили «да» или «скорее да», 23% - «скорее нет» или «нет», а 6% не высказали своего мнения. Об этом сообщили в Институте общественных исследований.

Что касается мнения сторонников партий, то за отставку премьер-министра выступают 97% избирателей Консервативной народной партии Эстонии (EKRE), 94 % сторонников Центристской партии, 89% сторонников партии «Отечество», 56 % избирателей Социал-демократической партии (СДПЭ) и 53% сторонников партии Eesti 200.

Только среди избирателей Партии реформ 85 процентов респондентов считают, что Кая Каллас должна остаться на своем посту.

С конца августа Институт общественных исследований проводил опрос на эту тему шесть раз, и в предыдущих опросах доля респондентов, выступающих за отставку премьер-министра, колебалась между 66 и 69 процентами.