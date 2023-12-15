Венгрия заблокировала 50 миллиардов евро помощи ЕС для Украины

Лидеры Евросоюза не смогли договориться о пакете финансовой помощи Киеву из-за противодействия Венгрии.
На саммите в Брюсселе лидерам стран ЕС удалось обойти возражения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по вопросу начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Ключевую роль в том, чтобы заставить Орбана покинуть зал, сыграл канцлер Германии Олаф Шольц. Немецкий лидер заявил, что решение является «сильным знаком поддержки» Украины.
В то же время преодолеть сопротивление Орбана в вопросе оказания реальной, а не символической поддержки Украине в виде выделения финансовой помощи не удалось.
«У нас еще есть время, Украина не останется без денег в ближайшие несколько недель, - заявил после переговоров минувшей ночью премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. - Я вполне уверен, что мы сможем заключить сделку в начале следующего года, мы думаем о конце января».
Официальные лица заявили, что лидеры 26 из 27 стран-членов ЕС удовлетворены бюджетным предложением, выдвинутым председателем саммита Шарлем Мишелем, сообщает Reuters.
Глава Европейского совета Шарль Мишель подтвердил журналистам отложение на месяц обсуждения вопроса о выделении 50 миллиардов евро Украине.
«Мы обсудили долгосрочную программу помощи. Хочу уверить вас, что 26 лидеров выступили в поддержку всех компонентов этой программы. Там все составляющие поддержки Украины, фонд солидарности, оборона. Мы вернемся к этой теме в январе, и я уверен, мы достигнем консенсуса», - сказал Мишель, отметив, что против этой программы выступила только одна страна - Венгрия.
Лидер страны, которая несмотря на 22 месяца полномасштабной войны России с Украиной сохраняет тесные экономические связи с Кремлем, Виктор Орбан утверждает, что Украина не должна получать такие большие суммы денег из бюджета ЕС, поскольку она не является частью блока.
Другие лидеры ЕС заверили Киев, что направят помощь Украине вне бюджета ЕС, если Будапешт продолжит блокаду легализации выделения денег Киеву, отмечает Reuters.
В своем аккаунте в соцсети X Орбан отдельно отчитался об успешном срыве помощи ЕС Киеву на которую согласны все страны, кроме Венгрии.
«Итог ночной смены: вето на дополнительные деньги Украине, вето на пересмотр многолетнего бюджета. Мы вернемся к этому вопросу в следующем году на саммите ЕС после соответствующей подготовки», - написал венгерский премьер.
Summary of the nightshift:— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 15, 2023
🚫 veto for the extra money to Ukraine,
🚫 veto for the MFF review.
We will come back to the issue next year in the #EUCO after proper preparation.
Новость о пробуксовке выделения Украине денег ЕС пришла после того, как президенту США так и не удалось легализовать выделение 60-ти миллиардов долларов Киеву. Накануне стало известно, что Конгресс в бюджете 2024 года предусмотрел лишь 300 миллионов долларов на поддержку Украины.
14 декабря министр обороны Эстонии Ханно Певкур и премьер Кая Каллас заявили, что Эстония в ближайшие четыре года будет отдавать Украине четверть процента национального ВВП. Если бы так сделали все союзники Киева, то Украина могла бы выиграть войну, отмечал Певкур.
В октябре Каю Каллас возмутила встреча премьера Венгрии с Путиным. Тогда в ответ из Будапешта ей напомнили о муже.
Венгрия остается единственной страной в Евросоюзе, которая сохраняет тесные экономические контакты с Россией.
«Это уже практически республика-сестра. Это режим со всеми знакомыми мне по России признаками. Если бы не ЕС, это была бы агрессивная автократия, готовящаяся к войне или уже начавшая войну с соседом. Этот тот тип сыпи, в котором мы немедленно узнаем родное», - ранее говорила о венгерской власти в интервью Rus.Postimees российский политолог Екатерина Шульман.
Венгрия продолжает получать из России топливо по уникальным условиям, что позволяет властям этой страны ЕС, несмотря на общие экономические стрессы, сохранять популярность у населения. Об этом Rus.Postimees рассказывал Антон Шеховцов, директор Центра демократических принципов и ассоциированный научный сотрудник Университета Вены в Австрии.
«Виктор Орбан - абсолютно циничный человек, для которого самым главным является политическая и экономическая выгода - и своя, и своей партии. Ему нужно удерживать власть всеми правдами и неправдами. Поддержка его режима держится на экономической политике. Например, режим Орбана значительно снизил расходы на коммунальные услуги, что связано с низкими ценами на российские энергоресурсы. Это цены, которые формируются не рынком, а политическими договоренностями между Венгрией и Россией. И Венгрия постоянно изымает в свою пользу запреты из общесанкционных списков ЕС. Полностью защищают свою атомную энергетику. «Росатом» строит в Венгрии два новых энергоблока АЭС «Пакш». Это все сохраняется. И это помогает Орбану оставаться у власти. Защищая свои интересы, Орбан фактически занимается вредительством в отношении Украины. Несмотря на то, что они там что-то дают Киеву деньгами, они больше заняты откровенным вредительством».
Виктор Орбан остается премьером Венгрии с 2010 года.