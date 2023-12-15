Венгрия заблокировала 50 миллиардов евро помощи ЕС для Украины

«Это уже практически республика-сестра. Это режим со всеми знакомыми мне по России признаками. Если бы не ЕС, это была бы агрессивная автократия, готовящаяся к войне или уже начавшая войну с соседом. Этот тот тип сыпи, в котором мы немедленно узнаем родное», - ранее говорила о венгерской власти в интервью Rus.Postimees российский политолог Екатерина Шульман .

«Виктор Орбан - абсолютно циничный человек, для которого самым главным является политическая и экономическая выгода - и своя, и своей партии. Ему нужно удерживать власть всеми правдами и неправдами. Поддержка его режима держится на экономической политике. Например, режим Орбана значительно снизил расходы на коммунальные услуги, что связано с низкими ценами на российские энергоресурсы. Это цены, которые формируются не рынком, а политическими договоренностями между Венгрией и Россией. И Венгрия постоянно изымает в свою пользу запреты из общесанкционных списков ЕС. Полностью защищают свою атомную энергетику. «Росатом» строит в Венгрии два новых энергоблока АЭС «Пакш». Это все сохраняется. И это помогает Орбану оставаться у власти. Защищая свои интересы, Орбан фактически занимается вредительством в отношении Украины. Несмотря на то, что они там что-то дают Киеву деньгами, они больше заняты откровенным вредительством».