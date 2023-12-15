За год в Финляндии цены росли медленнее, чем в Эстонии

Рост цен в Финляндии был обусловлен кредитами и ценами на тепловую энергию. Цены на топливо незначительно снизились за последний год, пишет новостной портал финской национальной телекомпании Yle.

На прошлой неделе представители Департамента статистики Эстонии объявили, что общий рост цен в Эстонии за последние шесть месяцев был менее одного процента. Но цены на продукты питания каждый месяц растут как минимум на пару процентов. В Эстонии также значительно снизились цены, например, в ноябре на моторное топливо цены упали на пять процентов по сравнению с предыдущим месяцем.