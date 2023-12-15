За год в Финляндии цены росли медленнее, чем в Эстонии

В ноябре в Финляндии рост цен составил 3,3 процента по сравнению с прошлым годом. В Эстонии, по данным Департамента статистики, цены за этот же период выросли на четыре процента.
Рост цен в Финляндии был обусловлен кредитами и ценами на тепловую энергию. Цены на топливо незначительно снизились за последний год, пишет новостной портал финской национальной телекомпании Yle.
По данным Банка Эстонии, в ноябре средний рост цен в еврозоне составил 2,4 процента по сравнению с прошлым годом.
На прошлой неделе представители Департамента статистики Эстонии объявили, что общий рост цен в Эстонии за последние шесть месяцев был менее одного процента. Но цены на продукты питания каждый месяц растут как минимум на пару процентов. В Эстонии также значительно снизились цены, например, в ноябре на моторное топливо цены упали на пять процентов по сравнению с предыдущим месяцем.