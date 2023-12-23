Вслед за резолюцией Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации в секторе Газа должно наступить немедленное прекращение огня. Такое мнение генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш высказал в пятницу, 22 декабря. Гуманитарная пауза является единственным средством помочь жителям этого региона, подчеркнул он.

В то же время Гутерриш выразил надежду на то, что принятый Совбезом документ поспособствует доставке гуманитарной помощи в сектор Газа. То, как Израиль проводит операцию, создает огромные препятствия для распределения гуманитарной помощи в регионе, заявил генсек ООН.

Эффективность распределения помощи в Газе зависит от безопасности обстановки и условий работы персонала, а также возможностей логистики и возобновления коммерческой деятельности, указал он. В принятой накануне резолюции говорится, что гуманитарная помощь должна поступать в сектор Газа через все доступные пограничные переходы.

Призыв освободить заложников ХАМАС

Генсек ООН вновь призвал незамедлительно освободить заложников, удерживаемых радикальным исламистским движением ХАМАС. Нападение боевиков на Израиль и жестокое похищение около 250 человек нельзя оправдать ничем, подчеркнул он.

При этом Гутерриш привел данные о потерях ООН в секторе Газа. За 75 дней после атаки на Израиль в секторе Газа погибли 136 сотрудников всемирной организации, чего в ее истории никогда не было, отметил генсек ООН. По его словам, персонал организации в регионе большей частью был вынужден покинуть свои дома.