В прошлом году в Великобританию через Ла-Манш прибыло почти 30 тысяч мигрантов

Согласно данным, опубликованным в понедельник, в Великобританию на небольших лодках через Ла-Манш в прошлом году прибыло почти 30 тысяч мигрантов, что на треть меньше, чем годом ранее.
В этом году на побережье юго-восточной Англии незаконно прибыло 29 437 беженцев, что на 36 процентов меньше, чем годом ранее. При этом это второй по величине показатель с 2018 года, когда правительство начало публиковать соответствующую статистику.
Поток беженцев на одном из самых оживленных морских путей в мире стал серьезной проблемой для консервативного правительства.
Премьер-министр Риши Сунак пообещал «остановить лодки» в прошлом году, но тот факт, что число прибывших остается высоким, может снизить его шансы на победу на всеобщих выборах в этом году.
В прошлом месяце Сунак заявил, что «нет конкретной даты» выполнения своего обещания.
Консерваторы надеялись сдержать беженцев с помощью программы, которая позволяет отправлять нелегальных лиц, ищущих убежища, в Руанду.
Однако эта мера застопорилась из-за постановления Верховного суда о том, что она является незаконной с точки зрения международного права.