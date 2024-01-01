В прошлом году в Великобританию через Ла-Манш прибыло почти 30 тысяч мигрантов

В этом году на побережье юго-восточной Англии незаконно прибыло 29 437 беженцев, что на 36 процентов меньше, чем годом ранее. При этом это второй по величине показатель с 2018 года, когда правительство начало публиковать соответствующую статистику.

Поток беженцев на одном из самых оживленных морских путей в мире стал серьезной проблемой для консервативного правительства.

Премьер-министр Риши Сунак пообещал «остановить лодки» в прошлом году, но тот факт, что число прибывших остается высоким, может снизить его шансы на победу на всеобщих выборах в этом году.

В прошлом месяце Сунак заявил, что «нет конкретной даты» выполнения своего обещания.

Консерваторы надеялись сдержать беженцев с помощью программы, которая позволяет отправлять нелегальных лиц, ищущих убежища, в Руанду.

Однако эта мера застопорилась из-за постановления Верховного суда о том, что она является незаконной с точки зрения международного права.