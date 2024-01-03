Умер Валду Сууркаск – знаменитый судья, работавший на четырех олимпиадах

Сууркаск, который в 1950-х и 1960-х годах входил в состав эстонской баскетбольной сборной и представлял «Калев», семь раз становился чемпионом Эстонии. Более масштабная карьера началась тогда, когда в 1975 году он получил лицензию FIBA и стал баскетбольным арбитром.

Он работал в качестве полевого судьи или комиссара на четырех Олимпийских играх и многих других титульных соревнованиях. Последний раз он участвовал в Олимпийских играх в 2008 году в Пекине.

В 2009 году Сууркас был удостоен награды Эстонской Республики за многолетнюю и эффективную деятельность в развитии баскетбола. А в следующем году его также включили в Зал славы баскетбола Эстонии.