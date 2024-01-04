В Латвии по подозрению в шпионаже задержали россиянина

По версии СГБ, мужчина «собирал и передавал российской разведке и службе безопасности информацию о критически важной инфраструктуре и военных объектах в Латвии», а также «оказывал другие виды поддержки российской разведке и службе безопасности в обеспечении деятельности, направленной против латвийского государства».