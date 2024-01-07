НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ ⟩ Массовое превращение центристов в соцдемов, ЛГБТ-день в Рийгикогу, выбор выдры животным года

По словам Кылварта, он не услышал от уходящих из рядов Центристской партии политиков ни одного содержательного аргумента в поддержку своей позиции. По оценке Кылварта, главная причина происходящего - только лишь в том, что многие члены партии так и не смогли смириться с результатами выборов ее председателя, состоявшихся в сентябре.

Визит в Рийгикогу делегаций эстонских ЛГБТ+-организаций

В среду, 3 января, спикер Рийгикогу Лаури Хуссар встретился с представителями эстонских организаций, соотносящих себя с ЛГБТ+-сообществом.

С 1 января Эстония входит в число 20 европейских стран, где гарантировано равенство в браке. В честь этого исторического решения спикер Рийгикогу Лаури Хуссар пригласил на прием представителей организаций ЛГБТ+-сообщества и наиболее активных борцов за их права.

Лаури Хуссар принимает представителей ЛГБТ+-организаций. Фото: Konstantin Sednev

Эстония стала первой страной в Восточной Европе, в которой легализованы однополые браки. За принятие инициированных правительством изменений Закона о семье и других связанных с ним законов в июне прошлого года проголосовали 55 членов Рийгикогу, при этом 34 были против.

2 января появилось сообщение, что половина пар, которые уже в этом году успели подать заявление о регистрации брака в Таллиннский загс, это однополые пары.

Как сказала во вторник ведущий специалист Таллиннского загса Оксана Ийн, в Таллиннский загс заявление подали 16 пар, из них 8 - однополые.