Главными событиями уходящей недели в стране стал массовый исход в ряды социал-демократов опытных политиков из Центристской партии, встреча спикера Рийгикогу с представителями ЛГБТ+-организаций, а также избрание выдры в качестве животного года в Эстонии.
НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ ⟩ Массовое превращение центристов в соцдемов, ЛГБТ-день в Рийгикогу, выбор выдры животным года
Переход шести центристов в стан социал-демократов
В пятницу утром стало известно, что, по данным Коммерческого регистра, депутаты Рийгикогу Танель Кийк, Яак Ааб, Эстер Карузе, Андре Ханимяги, Энн Ээсмаа и Керсти Сарапуу вышли из Центристской партии. Вскоре решившие сменить партийную принадлежность депутаты дали пресс-конференцию.
В частности, Танель Кийк заявил, что после конгресса не планировал покидать партию, но спустя сто дней после конгресса ситуация в партии не изменилась, и командная работа не была налажена.
Как сказал Кийк, в партии были разногласия по многим вопросам, в том числе и в отношении деятельности Яны Тоом. По его словам, стало ясно, что мнения членов партии слишком сильно расходятся, и вариантов было два: либо междоусобица продолжается, либо более мудрые сдаются и уважают выбор партии.
Кийк призвал уважать и решение о выходе из партии шести депутатов Рийгикогу. Кийк добавил, что он и его коллеги теперь собираются защищать свои ценности в рядах социал-демократов, в результате чего уменьшение оппозиционной фракции центристов в Рийгикогу означает увеличение коалиционной фракции социал-демократов.
Экстренная пресс-конференция Михаила Кылварта
О намерении Танеля Кийка покинуть ряды центристов стало известно еще в четверг утром, и в тот же день в офисе Центристской партии состоялась экстренная пресс-конференция главы Центристской партии Михаила Кылварта. Он подчеркнул, что за последние три месяца в партии не случилось ничего такого, что дало бы повод уйти из нее, не было никаких чисток, никаких обсуждений того, что произошел идеологический поворот, не было никакой катастрофы.
По словам Кылварта, он не услышал от уходящих из рядов Центристской партии политиков ни одного содержательного аргумента в поддержку своей позиции. По оценке Кылварта, главная причина происходящего - только лишь в том, что многие члены партии так и не смогли смириться с результатами выборов ее председателя, состоявшихся в сентябре.
Визит в Рийгикогу делегаций эстонских ЛГБТ+-организаций
В среду, 3 января, спикер Рийгикогу Лаури Хуссар встретился с представителями эстонских организаций, соотносящих себя с ЛГБТ+-сообществом.
С 1 января Эстония входит в число 20 европейских стран, где гарантировано равенство в браке. В честь этого исторического решения спикер Рийгикогу Лаури Хуссар пригласил на прием представителей организаций ЛГБТ+-сообщества и наиболее активных борцов за их права.
Эстония стала первой страной в Восточной Европе, в которой легализованы однополые браки. За принятие инициированных правительством изменений Закона о семье и других связанных с ним законов в июне прошлого года проголосовали 55 членов Рийгикогу, при этом 34 были против.
2 января появилось сообщение, что половина пар, которые уже в этом году успели подать заявление о регистрации брака в Таллиннский загс, это однополые пары.
Как сказала во вторник ведущий специалист Таллиннского загса Оксана Ийн, в Таллиннский загс заявление подали 16 пар, из них 8 - однополые.
По закону после подачи заявления до бракосочетания должен пройти минимум месяц, то есть, первые однополые браки в Эстонии могут быть заключены в начале февраля.
Заявление Алара Кариса с осуждением российских ударов по Украине
В среду, 3 января, президент Эстонии Алар Карис осудил очередные массовые ракетные атаки России на Украину. В социальных сетях президент назвал варварским очередной массовый ракетный обстрел мирного населения, указав, что «это преступление против человечности, которое не останется безнаказанным в международном трибунале».
Чуть позднее президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Кариса за четкое послание и искренние усилия по мобилизации международной поддержки Украины.
По данным СМИ, за пять дней Россия выпустила по Украине более 450 ракет и беспилотников.
Выбор выдры в качестве животного года в Эстонии
Во вторник, 2 января, было объявлено, что животным 2024 года в Эстонии выбрана обыкновенная выдра, популяция которой восстановилась после значительных колебаний. Обитание выдры на водоеме свидетельствует о достаточно хорошем экологическом состоянии окрестностей, а исчезновение животного свидетельствует об ухудшении среды обитания.
Инициатором выдвижения животного года является некоммерческая организация Aasta Loom, сотрудничают в определении животного года Эстонское общество охраны природы, Общество охотников Эстонии, Центр частных лесов и другие организации.