В субботу электроэнергия подешевеет более чем на 80%

Самой высокой – 299,99 евро за мегаватт-час – биржевая цена на электроэнергию будет в субботу вечером, с 17 до 18 часов, а самой низкой она была ночью, с 3 до 4 часов, когда она упала до 110,62 евро.

В Латвии и Литве электроэнергия будет стоить на 0,7% ниже, чем в Эстонии, 166,13 евро за мегаватт-час. В Финляндии стоимость электроэнергии будет такой же как и в Эстонии.

В пятницу, 5 января, стоимость электроэнергии в Эстонии достигла нового рекордно высокого показателя в 890,54 евро за мегаватт-час. Последний дневной ценовой рекорд относится к 17 августа 2022 года, когда средняя цена достигла в Эстонии 682,05 евро. При этом в течение одного часа стоимость электроэнергии достигла 4000 евро за мегаватт-час.

В эстонской ценовой зоне средней ценой в декабре 2023 года стали 89 евро за мегаватт-час, что на 66,2% меньше, чем в декабре 2022 года, когда средняя стоимость мегаватт-часа была 263,45 евро. По сравнению с ноябрем цена упала на 15,4%.