Алар Карис после заседания Совета по гособороне: Украина должна получить как можно больше оружия

«Западный мир должен продолжать тесное сотрудничество с Украиной и наша поддержка Украины должна быть долгосрочной, устойчивой и эффективной», - сказал президент Карис после заседания Совета по гособороне, на котором обсуждалась война России в Украине и безопасность границ в Балтийском регионе.

«Украине нужно еще больше оружия - и еще более совершенное оружие. Важно, чтобы все страны, обладающие необходимым потенциалом, задействовали свою военную промышленность, чтобы Украина получила то, что ей нужно, и чтобы Европа снова стала сильной в военном отношении. Давайте сделаем так, чтобы это была последняя агрессивная война в Европе», - сказал президент Карис.

«Мы в Эстонии продолжаем верить, что все агрессоры должны проиграть свои войны, и что Россия тоже должна проиграть свою войну в Украине, - подчеркнул президент Карис. - Независимо от конкретной ситуации на фронте, мы верим в волю и мужество украинцев защитить свою страну и освободить Украину от врага».

По словам главы эстонского государства, будущая безопасность Украины и гарантии безопасности также имеют решающее значение для обеспечения будущей безопасности Европы. «Четко сформулированный путь к членству в Европейском союзе и НАТО сам по себе был бы стратегической победой Украины и всего Запада», - отметил президент Карис.