Алар Карис после заседания Совета по гособороне: Украина должна получить как можно больше оружия

Украина сможет выиграть войну, если евроатлантическое сообщество будет четко и долго стоять на ее стороне. Об этом в понедельник заявил президент Эстонии Алар Карис.
«Западный мир должен продолжать тесное сотрудничество с Украиной и наша поддержка Украины должна быть долгосрочной, устойчивой и эффективной», - сказал президент Карис после заседания Совета по гособороне, на котором обсуждалась война России в Украине и безопасность границ в Балтийском регионе.
«Украине нужно еще больше оружия - и еще более совершенное оружие. Важно, чтобы все страны, обладающие необходимым потенциалом, задействовали свою военную промышленность, чтобы Украина получила то, что ей нужно, и чтобы Европа снова стала сильной в военном отношении. Давайте сделаем так, чтобы это была последняя агрессивная война в Европе», - сказал президент Карис.
«Мы в Эстонии продолжаем верить, что все агрессоры должны проиграть свои войны, и что Россия тоже должна проиграть свою войну в Украине, - подчеркнул президент Карис. - Независимо от конкретной ситуации на фронте, мы верим в волю и мужество украинцев защитить свою страну и освободить Украину от врага».
По словам главы эстонского государства, будущая безопасность Украины и гарантии безопасности также имеют решающее значение для обеспечения будущей безопасности Европы. «Четко сформулированный путь к членству в Европейском союзе и НАТО сам по себе был бы стратегической победой Украины и всего Запада», - отметил президент Карис.
По словам президента Кариса, Эстония также уверена, что военные преступники будут наказаны, а Украина получит компенсацию за нанесенный ей войной ущерб. Он поблагодарил все государственные учреждения и эстонский народ, оказавшие помощь Украине.
Второй темой, которую обсудил в понедельник Совет по гособороне, стала безопасность границ и миграционное давление в Балтийском регионе. «Россия, устраивая наплывы мигрантов на границу, проверяет волю и готовность Финляндии и Эстонии, - пояснил президент Карис. - Для Эстонии это не сюрприз. Мы хорошо подготовились и, конечно, продолжим помогать нашим союзникам, когда это потребуется».
По мнению президента Кариса, граница должна быть способна выдержать не только гибридные атаки, но и, при необходимости, натиск танков и боевых частей противника, чтобы Эстония была защищена с первого метра и с первой минуты.
«Военные оборонительные сооружения в нашем приграничном регионе - это, безусловно, тема, которая требует продолжения. Министерство обороны вместе с нашими балтийскими коллегами сейчас работает в этом направлении», - сообщил президент Карис.
Президент Карис подчеркнул необходимость тесного внутригосударственного сотрудничества в области обороны. «Все государственные институты, правительство, парламент, общество в целом и, конечно же, я сам должны сыграть здесь четкую роль», - добавил президент.