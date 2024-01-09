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ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ В Украине резко похолодало, Россия снова нацеливается на объекты энергетической инфраструктуры

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
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Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Madis Veltman
  • ХАМАС использует оружие и ракеты, произведенные в Северной Корее, в своей войне против Израиля
  • Израильская армия уничтожила самый крупный на сегодняшний день арсенал ХАМАС

Россия прилагает очень большие усилия, чтобы нанести удар по инфраструктуре ВВС Украины. Это также связано и с целями предотвращения процесса передачи истребителей F-16, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Во время атаки, совершенной вчера утром, Россия выпустила 51 ракету и восемь иранских беспилотников. На этот раз ракетами не был атакован Киев, а также, вероятно, и другие районы, где развернуты системы Patriot. В атаке были использованы российские крылатые и баллистические ракеты, выпущенные с самолетов и с земли. Ни ракеты «Калибр», ни силы Черноморского флота в атаке на этот раз не использовались.

Украинской ПВО удалось сбить 18 из 24 крылатых ракет. Ракеты, летящие по баллистической траектории, не могут быть перехвачены ПВО Украины вне зоны действия систем ПВО, поставляемых западными странами. Также вчера были сбиты все выпущенные Россией иранские дроны.

В основном российские ракеты пытались атаковать цели в центральной части Украины. Среди 51 ракеты были также семь ракет, выпущенных из систем С-300 по Харькову. Поскольку в Украине внезапно похолодало, Россия пытается вернуться к атакам на электростанции и на другую энергетическую инфраструктуру. Россия прилагает также очень большие усилия, чтобы нанести удар и по инфраструктуре ВВС Украины. Это также делается и в целях предотвращения процесса передачи истребителей F-16. В результате вчерашних ударов по Украине четыре человека погибли и не менее 45 получили ранения.

Украина также потеряла один из своих истребителей МиГ-29. Пилот погиб в воздушном бою.

Битвы в киберпространстве

В российском Белгороде вчера активно действовала противовоздушная оборона, в социальных сетях сообщалось о более чем 30 взрывах. Конкретной информации о последствиях ударов пока нет. Местные власти начали рекомендовать людям эвакуироваться из районов Белгородской области, близких к Украине.

Украина продолжает информационную кампанию, успешно совершая кибератаки против России. В интернете украинская хакерская группа Kyborg взломала данные клиентов одного из самых важных банков России, Альфа-банка, что коснулось в общей сложности почти 38 млн различных физических лиц и компаний. Разумеется, сам банк утверждает, что это ложная информация, распространяемая украинцами.

Однако украинская военная разведка вчера сообщила, что получила доступ к серверам российской оборонно-промышленной компании, действующей под названием «Специальный технологический центр», где разрабатываются российские военные беспилотники «Орлан». Помимо беспилотников там разрабатываются средства радиоэлектронной борьбы и разведки.

Публикация такой информации в первую очередь означает психологическую атаку, которая сообщает вашему оппоненту, что его новые системы вооружения не станут неожиданностью и что Украина сможет спланировать контрмеры. Но только из-за этого Россия, конечно же, не откажется от этих разработок.

Ситуация на фронтах

Активность российской армии на фронтах вчера была несколько выше по сравнению с предыдущим днем.

В районе Сватово и Северодонецка атаки российских частей в направлении Купянска вчера были несколько более активными, чем в предыдущие дни. Большого прогресса это не принесло.

В Бахмутском районе интенсивность атак российской армии по-прежнему низкая.

В районе Донецка российская армия активно атаковала как Авдеевку, так и Марьинку. По словам представителя украинских сил, воюющих в регионе, активность российской армии несколько снизилась по сравнению с концом прошлого года. Это связано как с большими потерями, так и с морозной погодой.

На Южном фронте части российской армии старались активнее наступать в районе Токмака. Бои происходят в серой зоне, а потому существенных изменений не произошло. Вчера российская армия усилила активность атак на украинские пладцармы на восточном берегу Днепра, но, как обычно, безрезультатно. По словам властей Украины, украинцы постепенно увеличивают дальность действия систем, размещенных на их плацдармах, но это очень минимальные изменения, которые существенно не влияют на ситуацию.

Северокорейские ракеты в руках ХАМАС

Служба безопасности и разведки Южной Кореи вчера объявила, что ХАМАС использует в войне против Израиля оружие, произведенное в Северной Корее, включая ракеты. В опубликованной информации не уточняется, каким образом оружие доставлялось в сектор Газа в прошлом, но можно предположить, что это происходило через Иран. Вчера по Тель-Авиву из южной части сектора Газа было выпущено несколько ракет. Никаких проблем для ПВО Израиля это не вызвало.

Вчера в Ливане произошла атака, в результате которой был ликвидирован руководитель военной кампании «Хезболлы» на юге Ливана. Эта потеря уже имеет более серьезные последствия для «Хезболлы». Израиль не взял на себя ответственность за нападение. В то же время это сигнализирует о том, что если конфликт затянется, то атаке подвергнется вся структура «Хезболлы».

Пока нет никаких признаков того, что Израиль планирует перебросить свои силы через границу в Ливан, хотя Израиль время от времени пытается оказать соответствующее дипломатическое давление. В последние дни израильские авиаудары по позициям «Хезболлы» стали несколько более энергичными, и Израиль дает понять, что может еще больше усилить давление.

«Хезболла» и другие группировки в Ливане регулярно совершают около десятка атак в день на северный регион Израиля. Госсекретарь США, который в настоящее время находится с новой миссией в регионе, заявил, что США постоянно работают над предотвращением конфликта между Ливаном и Израилем. Ни Израиль, ни Ливан не заинтересованы в прямом конфликте, но у Израиля может возникнуть соблазн вторгнуться в Ливан, если «Хезболла» не прекратит свои атаки.

Вчера израильская армия объявила об устранении еще одного лидера ХАМАС в южной части Сирии, который организовывал ракетные обстрелы северной части Израиля из этого региона.

Операции израильской армии в Газе продолжались. Вчера израильская армия продемонстрировала уничтожение крупнейшего на сегодняшний день арсенала ХАМАС. Разрушение туннелей продолжается как на севере, так и на юге сектора Газа.

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