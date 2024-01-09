ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ В Украине резко похолодало, Россия снова нацеливается на объекты энергетической инфраструктуры

Украина продолжает информационную кампанию, успешно совершая кибератаки против России. В интернете украинская хакерская группа Kyborg взломала данные клиентов одного из самых важных банков России, Альфа-банка, что коснулось в общей сложности почти 38 млн различных физических лиц и компаний. Разумеется, сам банк утверждает, что это ложная информация, распространяемая украинцами.
Однако украинская военная разведка вчера сообщила, что получила доступ к серверам российской оборонно-промышленной компании, действующей под названием «Специальный технологический центр», где разрабатываются российские военные беспилотники «Орлан». Помимо беспилотников там разрабатываются средства радиоэлектронной борьбы и разведки.
Публикация такой информации в первую очередь означает психологическую атаку, которая сообщает вашему оппоненту, что его новые системы вооружения не станут неожиданностью и что Украина сможет спланировать контрмеры. Но только из-за этого Россия, конечно же, не откажется от этих разработок.
Ситуация на фронтах
Активность российской армии на фронтах вчера была несколько выше по сравнению с предыдущим днем.
В районе Сватово и Северодонецка атаки российских частей в направлении Купянска вчера были несколько более активными, чем в предыдущие дни. Большого прогресса это не принесло.
В Бахмутском районе интенсивность атак российской армии по-прежнему низкая.
В районе Донецка российская армия активно атаковала как Авдеевку, так и Марьинку. По словам представителя украинских сил, воюющих в регионе, активность российской армии несколько снизилась по сравнению с концом прошлого года. Это связано как с большими потерями, так и с морозной погодой.