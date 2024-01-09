ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ В Украине резко похолодало, Россия снова нацеливается на объекты энергетической инфраструктуры

На Южном фронте части российской армии старались активнее наступать в районе Токмака. Бои происходят в серой зоне, а потому существенных изменений не произошло. Вчера российская армия усилила активность атак на украинские пладцармы на восточном берегу Днепра, но, как обычно, безрезультатно. По словам властей Украины, украинцы постепенно увеличивают дальность действия систем, размещенных на их плацдармах, но это очень минимальные изменения, которые существенно не влияют на ситуацию.

Северокорейские ракеты в руках ХАМАС

Служба безопасности и разведки Южной Кореи вчера объявила, что ХАМАС использует в войне против Израиля оружие, произведенное в Северной Корее, включая ракеты. В опубликованной информации не уточняется, каким образом оружие доставлялось в сектор Газа в прошлом, но можно предположить, что это происходило через Иран. Вчера по Тель-Авиву из южной части сектора Газа было выпущено несколько ракет. Никаких проблем для ПВО Израиля это не вызвало.

Вчера в Ливане произошла атака, в результате которой был ликвидирован руководитель военной кампании «Хезболлы» на юге Ливана. Эта потеря уже имеет более серьезные последствия для «Хезболлы». Израиль не взял на себя ответственность за нападение. В то же время это сигнализирует о том, что если конфликт затянется, то атаке подвергнется вся структура «Хезболлы».