Зеленский едет в Таллинн

«Наши надежные друзья и партнеры Литва, Эстония и Латвия. Скоро я буду в Таллинне и Риге, а сегодня посещаю Вильнюс», – сообщил украинский лидер в Telegram. В Литве он встретится с президентом Гитанасом Науседой и членами правительства.

«Безопасность, интеграция в ЕС и НАТО, сотрудничество в области РЭБ и дронов, дальнейшая координация европейской поддержки. И конечно, наша большая благодарность. За бескомпромиссную поддержку Украины на протяжении всех десяти лет войны, особенно сейчас, после начала полномасштабного вторжения», – рассказал Зеленский, какие темы будут обсуждаться в трех странах Балтии.

В Эстонии Владимир Зеленский встретится с президентом Аларом Карисом, председателем Рийгикогу Лаури Хуссаром и премьер-министром Каей Каллас. Также он произнесет речь перед Рийгикогу.

На встречах будут говорить о дальнейшем противостоянии российской агрессии, а также долгосрочной, постоянной и эффективной поддержке Украины.

«Демократические страны сделали многое, чтобы помочь Украине, но нам всем предстоит сделать еще больше, чтобы Украина победила, а агрессор проиграл. Тогда есть надежда, что это останется последней военной агрессией в Европе, когда кто-то с помощью ракет, беспилотников и пушек пытается диктовать своему соседу, какой политический выбор ему нужно сделать», – прокомментировал Алар Карис.