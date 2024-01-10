Распоряжение обусловлено масштабностью мер безопасности, сопровождающих визит, и большим вниманием общественности. Для обеспечения общественного порядка и безопасности в подчинение КаПо передаются действующие военнослужащие Сил обороны с соответствующей подготовкой, знаниями и опытом. При выполнении своих обязанностей военнослужащие действуют совместно с сотрудниками КаПо.

И ранее во время визитов на высоком уровне полиция обеспечивала общественный порядок и безопасность в сотрудничестве с Силами обороны и Кайтселийтом. Например, во время визитов президента США Барака Обамы в сентябре 2014 года и вице-президента США Майкла Ричарда Пенса в июле 2017 года.