Правительство Эстонии решило привлечь до 50 военнослужащих для обеспечения безопасности во время визита президента Украины Владимира Зеленского в нашу страну. Военнослужащим будет предоставлено право прямого принуждения. Распоряжение выдается с согласия президента Эстонии Алара Кариса.
Распоряжение обусловлено масштабностью мер безопасности, сопровождающих визит, и большим вниманием общественности. Для обеспечения общественного порядка и безопасности в подчинение КаПо передаются действующие военнослужащие Сил обороны с соответствующей подготовкой, знаниями и опытом. При выполнении своих обязанностей военнослужащие действуют совместно с сотрудниками КаПо.
И ранее во время визитов на высоком уровне полиция обеспечивала общественный порядок и безопасность в сотрудничестве с Силами обороны и Кайтселийтом. Например, во время визитов президента США Барака Обамы в сентябре 2014 года и вице-президента США Майкла Ричарда Пенса в июле 2017 года.