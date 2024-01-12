Это решение, как считает президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, не станет потерей для страны.

«Слышали, что им предложили какие-то печенюшки. Главное, чтобы не подавились ими. Для России это не потеря», — цитирует Позднякова информагентство ТАСС.