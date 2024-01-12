Накануне портал USA Today сообщил, что трое российских фехтовальщиков намерены получить гражданство США, чтобы выступить на Олимпийских Играх в составе американской сборной.
Президент Олимпийского комитета России оскорбительно высказался в адрес сменивших гражданство фехтовальщиков (2)
Это решение, как считает президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, не станет потерей для страны.
«Слышали, что им предложили какие-то печенюшки. Главное, чтобы не подавились ими. Для России это не потеря», — цитирует Позднякова информагентство ТАСС.