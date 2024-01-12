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Президент Олимпийского комитета России оскорбительно высказался в адрес сменивших гражданство фехтовальщиков (2)

rus.postimees.ee
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Президент ОКР Станислав Поздняков.
Президент ОКР Станислав Поздняков. Фото: Maxim Shipenkov

Накануне портал USA Today сообщил, что трое российских фехтовальщиков намерены получить гражданство США, чтобы выступить на Олимпийских Играх в составе американской сборной.

Это решение, как считает президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, не станет потерей для страны.

«Слышали, что им предложили какие-то печенюшки. Главное, чтобы не подавились ими. Для России это не потеря», — цитирует Позднякова информагентство ТАСС.

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