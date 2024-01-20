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Фото: этот впечатляющий дизайнерский прием легко повторить у себя дома

Вера Копти
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Этому интерьеру не хватает своеобразия, не правда ли?
Этому интерьеру не хватает своеобразия, не правда ли? Фото: KV.EE

Что повесить на стену? Постер, фотографию, копию картины известного художника наконец. С какой целью? Создать цветовой акцент, заполнить пустующее место, продемонстрировать вкус и/или благосостояние. А можно подойти к этому вопросу так оригинально, что захочется если не повторить этот прием, то сделать нечто подобное самостоятельно. Это не сложно.

Перед вами комната в частном доме, который находится в Берлине. Обратите внимание: на стене не фотообои, а искусно подобранная и увеличенная фотография, расположенная так, что создается потрясающее впечатление огромного пространства.

Идеальный вариант использования фотографии для создания потрясающего визуального эффекта.
Идеальный вариант использования фотографии для создания потрясающего визуального эффекта. Фото: скриншот с сайта houzz.com

Подобные фотографии можно найти в различных фотобанках типа Pinterest. Заказать фото большого размера тоже труда не составит, такие услуги оказывает не одна компания. И заметьте, это гораздо естественнее, чем с той же целью клеить на стену фотообои с уходящей в даль дорогой, водопадом, Эйфелевой башней или хрестоматийным мостом в Нью-Йорке или Лондоне. 

Бруклинский мост - не самый удачный выбор.
Бруклинский мост - не самый удачный выбор. Фото: wallart.ua

К тому же фотообои утяжеляют интерьер, утомляют глаза, быстро надоедают и периодически выходят из моды. 

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