Фото: этот впечатляющий дизайнерский прием легко повторить у себя дома

Что повесить на стену? Постер, фотографию, копию картины известного художника наконец. С какой целью? Создать цветовой акцент, заполнить пустующее место, продемонстрировать вкус и/или благосостояние. А можно подойти к этому вопросу так оригинально, что захочется если не повторить этот прием, то сделать нечто подобное самостоятельно. Это не сложно.
Перед вами комната в частном доме, который находится в Берлине. Обратите внимание: на стене не фотообои, а искусно подобранная и увеличенная фотография, расположенная так, что создается потрясающее впечатление огромного пространства.
Подобные фотографии можно найти в различных фотобанках типа Pinterest. Заказать фото большого размера тоже труда не составит, такие услуги оказывает не одна компания. И заметьте, это гораздо естественнее, чем с той же целью клеить на стену фотообои с уходящей в даль дорогой, водопадом, Эйфелевой башней или хрестоматийным мостом в Нью-Йорке или Лондоне.
К тому же фотообои утяжеляют интерьер, утомляют глаза, быстро надоедают и периодически выходят из моды.