Фото: этот впечатляющий дизайнерский прием легко повторить у себя дома

Что повесить на стену? Постер, фотографию, копию картины известного художника наконец. С какой целью? Создать цветовой акцент, заполнить пустующее место, продемонстрировать вкус и/или благосостояние. А можно подойти к этому вопросу так оригинально, что захочется если не повторить этот прием, то сделать нечто подобное самостоятельно. Это не сложно.