В среду электроэнергия подорожает почти на 45%

Самой высокой — 94,27 евро за мегаватт-час — биржевая цена на электроэнергию будет в среду утром, с 8 до 9 часов, а самой низкой — в ночь на четверг, с полуночи до часу ночи, когда она упадет до 38,53 евро.

В Латвии и Литве электроэнергия в среду будет стоить столько же, сколько и в Эстонии. В Финляндии она будет чуть дешевле и составит 38,53 евро за мегаватт-час.

5 января в Эстонии была зафиксирована рекордно высокая стоимость электроэнергии — в этот день она составила в среднем 890,54 евро за мегаватт-час. Предыдущий дневной ценовой рекорд относится к 17 августа 2022 года, когда средняя цена достигла в Эстонии 682,05 евро, а в течение одного часа достигала 4000 евро за мегаватт-час.

В декабре 2023 года средняя цена в эстонской ценовой зоне Nord Pool составила 89 евро за мегаватт-час, что на 66,2% ниже, чем в декабре 2022 года, когда средняя месячная цена составила 263,45 евро за мегаватт-час. По сравнению с ноябрем средняя биржевая цена упала на 15,4%.