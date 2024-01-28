В понедельник средняя биржевая цена электроэнергии снизится

Пиковая цена дня составит 127,33 евро за мегаватт-час и до этого уровня она вырастет в понедельник вечером с 18 до 19 часов.

Самой низкой цена будет в ночь на понедельник с 02 до 03 часов, когда мегаватт-час будет стоить 47,26 евро.

Напомним, что в результате выхода из строя электрокабеля EstLink 2 стоимость электричества в Эстонии в воскресенье, 28 января, в семь раз превысила стоимость электроэнергии в Финляндии.