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За неделю электричество на бирже ощутимо подешевело

rus.postimees.ee
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Электрический щит. Иллюстративное фото
Электрический щит. Иллюстративное фото Фото: Ieva Leiniša/LETA

На минувшей неделе средняя цена электроэнергии в эстонской ценовой зоне на бирже Nord Pool составила 8,2 цента за киловатт-час, пишет Rus.ERR.

По сравнению c предшествовавшей неделей, когда электричество в среднем стоило 9,7 цента за киловатт-час, биржевой тариф снизился на 16,5%.

Наиболее дорогим электричество было в субботу – 11 центов за киловатт-час, а дешевле всего стоило во вторник – 5,2 цента.

В первую неделю января средняя цена электроэнергии в эстонской ценовой зоне на бирже Nord Pool подскочила до 24 центов за киловатт-час.

К указанным ценам для потребителей добавляется налог с оборота.

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