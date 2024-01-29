За неделю электричество на бирже ощутимо подешевело

По сравнению c предшествовавшей неделей, когда электричество в среднем стоило 9,7 цента за киловатт-час, биржевой тариф снизился на 16,5%.

Наиболее дорогим электричество было в субботу – 11 центов за киловатт-час, а дешевле всего стоило во вторник – 5,2 цента.

В первую неделю января средняя цена электроэнергии в эстонской ценовой зоне на бирже Nord Pool подскочила до 24 центов за киловатт-час.

К указанным ценам для потребителей добавляется налог с оборота.