За месяц электричество на бирже подорожало более чем на 40%

По сравнению с январем 2023 года цена электричества на бирже выросла на 27%. В первую неделю января средняя цена электроэнергии в эстонской ценовой зоне на бирже Nord Pool подскочила до 24 центов за киловатт-час, что оказало существенное влияние на среднюю стоимость и по итогу всего месяца.