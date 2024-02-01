В эстонской ценовой зоне на бирже Nord Pool среднемесячная цена электроэнергии в январе составила в среднем 12,65 цента за киловатт-час, пишет Rus.ERR.
За месяц электричество на бирже подорожало более чем на 40%
По сравнению с декабрем электричество на бирже стало дороже на 41,6%, явствуют данные биржевой площадки.
По сравнению с январем 2023 года цена электричества на бирже выросла на 27%. В первую неделю января средняя цена электроэнергии в эстонской ценовой зоне на бирже Nord Pool подскочила до 24 центов за киловатт-час, что оказало существенное влияние на среднюю стоимость и по итогу всего месяца.
К указанным биржевым тарифам для потребителей добавляется налог с оборота.