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За месяц электричество на бирже подорожало более чем на 40%

rus.postimees.ee
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Линия электропередач (иллюстративное фото).
Линия электропередач (иллюстративное фото). Фото: Ants Liigus

В эстонской ценовой зоне на бирже Nord Pool среднемесячная цена электроэнергии в январе составила в среднем 12,65 цента за киловатт-час, пишет Rus.ERR.

По сравнению с декабрем электричество на бирже стало дороже на 41,6%, явствуют данные биржевой площадки.

По сравнению с январем 2023 года цена электричества на бирже выросла на 27%. В первую неделю января средняя цена электроэнергии в эстонской ценовой зоне на бирже Nord Pool подскочила до 24 центов за киловатт-час, что оказало существенное влияние на среднюю стоимость и по итогу всего месяца.

К указанным биржевым тарифам для потребителей добавляется налог с оборота.

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